Harga Beras di Kota dan Kabupaten Malang Melonjak

HARGA beras terpantau melonjak di Kabupaten Malang dan Kota Malang, Jawa Timur. Semula Rp10 ribu per kg menjadi Rp12 ribu per kg. Penyebabnya panen mulai berkurang, di sisi lain petani yang sawahnya kekurangan air mengatur pola tanam semula padi menjadi palawija.

"Pasokan gabah berkurang drastis, bahkan bisa dibilang sudah tidak ada," tegas Irfan, pemilik penggilingan gabah di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (23/8).

Irfan mengungkapkan harga gabah kering panen selama memasuki kemarau ini Rp7 ribu per kg dari sebelumnya Rp6.500 per kg. Sedangkan harga beras di penggilingan dijual Rp12.000 per kg. Adapun harga beras sampai pengecer dijual Rp65.500 per 5 kg.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputra mengatakan terus memantau perkembangan tanam padi di musim kemarau ini. Pemantauan dilakukan setiap bulan karena perkiraan puncak kemarau akhir Agustus bisa sampai September nanti.

"Petani masih ada yang panen dan tanam. (Kenaikan harga beras) ini siklus tahunan saja," tuturnya.

Kendati demikian, lanjutnya, petugas penyuluh lapangan (PPL) memberitahukan petani masih proses tanam padi meski debit air menurun imbas kemarau. Ia berharap musim hujan segera tiba dan tidak mundur agar musim tanam serempak sesuai jadwal segera menambah produksi beras.

Menyikapi hal itu, ia mengimbau masyarakat yang berada di daerah yang airnya mencukupi gencar menanam padi. Selanjutnya, PPL merawat saluran irigasi sehingga airnya termanfaatkan secara optimal untuk pertanian. Petugas pengairan pun diminta memantau pembagian air mengingat kemarau berimbas penurunan debit air.

"Produktivitas panen padi rata-rata 7 ton per hektare. Sampai dengan akhir Juli, panen padi 377.000 ton," pungkasnya.

Pantauan harga beras di Pasar Gadang, Kota Malang, beras premium dijual Rp13.500 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. Kepala Pasar Kasin Jumar Ngadiono menyatakan ada kenaikan harga beras, namun stok masih terjaga di pasar. (Z-5)