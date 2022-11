PLN UPT Pematang Siantar Sosialisasikan New PLN Mobile dan Keselamatan Ketenagalistrikan

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) UPT Pematang Siantar menggelar Forum Keselamatan Ketenagalistrikan Bersama Stakeholder 2022 di Hotel Sapadia, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, Jumat (18/11).

PLN mengutamakan keselamatan jiwa dengan menegaskan tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.

Seluruh program kerja dalam bidang pemeliharaan seperti penebangan pohon dan ranting pohon yang menyentuh kabel listrik serta pelayanan publik kepada pelanggan harus tetap menjaga keselamatan konsumen.

Forum itu dihadiri oleh Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematang Siantar Petrus Gading Aji Nugraha Putra, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Siantar Kota Lamris Rajagukguk, dan Asmen Jaringan PLN Pematang Siantar Herman Siahaan serta para Camat dan Lurah se Kota Pematang Siantar - Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, dan daerah layanan lainnya.

Selain menyosialisasikan keselamatan ketenagalistrikan, forum itu juga mensosialisasikan layanan pelanggan New PLN Mobile.

Aplikasi New PLN Mobile dapat dipergunakan oleh pelanggan bukan hanya untuk pembelian token saja tetapi juga untuk menyampaikan keluhan dan saran pendapat kepada PLN.

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematang Siantar Petrus Gading Aji Nugraha Putra mengajak para pelanggan untuk proaktif terhadap hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku.

Dia berharap para pelanggan dapat menghubungi layanan 123 dalam menyampaikan keluhan melalui New PLN Mobile.

"Aplikasi New PLN Mobile yang diunduh bisa juga untuk menyampaikan keluhan bila ada yang tidak sesuai, pasti akan segera cepat ditanggapi. Saat ini (UP3) Pematang Siantar melayani 10 ULP yakni ULP Siantar Kota, Indrapura, Tebing Tinggi, Kisaran, Perdagangan,Tanjung Tiram, Pamatang Raya, Tanah Jawa ,Lima Puluh dan Parapat," jelas Gading.

Dia menambahkan, saat ini, PLN memiliki 4 Sub Holding yang berbasis teknologi informasi, inovasi, dan berorientasi masa depan menuju The New PLN 4.0 Unlheasing Energy and Beyond.

Adapun perusahaan Sub Holding itu meliputi PLN Icon Net, Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power, dan PLN Indonesia Power.

"Aset-aset kelistrikan yang tadinya hanya untuk layanan kelistrikan, maka sekarang PLN juga mengembangkan layanan internet,ada PLN Market place, ada EV Charging, Baterai Swap, Distem charge-in, rooftop, ListrikQu, dan semua itu ada dalam New PLN Mobile yang menjadi ujung tombaknya," jelasnya.

Sementara itu, Supervisor Pelayanan Pelanggan Baharuddin Yusuf dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh program kerja di bidang pemeliharaan seperti penebangan pohon dan ranting pohon yang menyentuh kabel atau seng atap rumah yang menyentuh kabel listrik dan pelayanan publik kepada pelanggan seperti cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan tetap menjaga serta mengedepankan keselamatan konsumen. (OL-1)