Harga Cabai di Kota Bengkulu Turun Lagi jadi Rp35 ribu/kg

HARGA komoditas cabai keriting yang dijual pedagang pengecer dipasar di Kota Bengkulu, kembali turun dari Rp50 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram.

Harga cabai keriting dipasar tradisional di Bengkulu, kembali turun menjadi Rp35 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu per kilogram.

Ujang, 50, pedagang cabai di Pasar Panorama, mengatakan, harga cabai turun sejak beberapa hari terakhir dijual Rp35 ribu per kg sehingga meningkatnya pembelian. "Harga cabai turun menjadi Rp35 ribu membuat pembelian cabai meningkat sejak beberapa hari terakhir" katanya.

Sebagian pasokan cabai saat ini, lanjut dia, dipasok dari Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong, untuk memenuhi kebutuhan di Kota Bengkulu.

Dari pantauan, harga cabai merah yang sebelumnya mencapai Rp50 ribu per kilogram. Harga cabai saat ini turun menjadi Rp35 ribu per kilogram dan cabai rawit hijau Rp30 ribu per kilogram.

Selanjutnya, harga gula pasir Rp14 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp13.500 per liter. Kemudian, daging sapi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam Rp30 ribu, bawang merah Rp35 ribu dan bawang putih Rp28.000 per kilogram.

Untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai rawit merah Rp70 ribu per kilogram, kacang kedelai impor Rp13 ribu per kilogram dan telur ayam Rp25 ribu per kilogram masih terpantau tinggi.

Harga komoditas pangan di pasar yang tersebar di Kota Bengkulu, masih stabil selama sebulan terakhir. Meskipun dijual di atas harga acuan. (OL-13)

