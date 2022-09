Ibu Negara Iriana Jokowi Hadiri Konser Suara 1000 Sasando di Labuan Bajo

Guna melestarikan musik tradisional Sasando asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi NTT bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) dan Dekranasda NTT menyelenggarakan "Konser Suara 1000 Sasando" yang bertajuk "Magical Sound of Sasando for The World" di Waterfront City Labuan Bajo, Rabu (28/9).

Konser Suara 1000 Sasando ini berhasil memecahkan rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) atas pagelaran dengan pemain sasando terbanyak di Indonesia.

Penghargaan diberikan langsung oleh perwakilan MURI kepada Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT yang diterima oleh Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrison Laiskodat. Penghargaan juga diberikan kepada Bupati Rote Ndao, Paulina Haning Bullu mewakili masyarakat Pulau Rote NTT, asal musik sasando.

Alat musik tradisional khas NTT ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang telah digunakan sejak abad ke-7. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya sebagai generasi penerus untuk melestarikannya. Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyatakan bahwa tidak ada sasando di dunia, selain dari Pulau Rote NTT. “Seperti artinya sasandu yaitu bergetar atau berbunyi maka musik sasando juga harus digetarkan ke seluruh dunia, Magical Sound of Sasando for The World”, ungkap Laiskodat.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Jokowi bersama para anggota OASE KIM.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid di Waterfront Marina Labuan Bajo dan melalui zoom serta youtube ini juga dihadiri oleh ribuan masyarakat di NTT serta perwakilan para duta besar negara-negara sahabat melalui zoom.

Music Director acara Konser 1000 Sasando, Izhu Nisroni menyampaikan bahwa 1000 pemain sasando yang sudah berlatih selama kurang lebih dua bulan tersebut merupakan para pelajar NTT asal Kupang dan Labuan Bajo.

Konser Suara 1000 ini juga dimeriahkan musisi-musisi ternama tanah air seperti Gerry Gany X Factor, Conrad Good Vibration , Inez Dona, Rizal Masai, Roli Lede, Izhu Nisnoni & Friends, dan J&D Project Band. (RO/M-3)