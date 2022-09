Plan Indonesia Kucurkan Rp1,4 Miliar untuk Simpanan Pelajar Siaga di Lembata

YAYASAN Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui Program

Implementation Area (PIA) di Lembata, Nusa Tengar Timur, kembali

menandatangani perjanjian kolaborasi bersama Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) Aneka Karya (Ankara), Rabu (21/9).

Perjanjian kolaborasi ini berkaitan dengan pemberian tabungan berupa

simpanan pelajar (Simpel) Siaga bagi anak dampingan atau Sponsored child (SC) di Lembata senilai Rp1,4 miliar.

Ini merupakan penandatangan perjanjian tahap kedua. Pada tahap pertama,

telah didistribusikan buku tabungan untuk 10.053 anak dampingan yang

tersebar di 79 desa. Setiap anak mendapatkan saldo tabungan sebesar Rp250.000, dengan total dana Rp2.513.250.000.

Program Area Manager PIA Lembata Erlina Dangu mengungkapkan, untuk

tahap kedua ini, setiap anak akan mendapatkan tambahan tabungan sebesar

Rp142.000.

Selain itu, terdapat penambahan penerima sebanyak 159 anak. Setiap anak mendapatkan buku tabungan dengan saldo awal Rp250.000. Saat ini sudah mencapai 10.196 anak yang memiliki tabungan.

Total jumlah anggaran tahap kedua sebesar Rp1.487.582.000, yang semuanya didanai Plan Indonesia.

"Kali ini, Plan Indonesia mengusung tema ketangguhan keluarga melalui

kegiatan thank you project, yang bertujuan memberikan dukungan anak

dampingan dan keluarga saat mengalami keadaan darurat, seperti bencana

alam maupun non alam serta masalah pendidikan," kata Erlina, yang

didampingi Kornelis Sabon, Deputi PIA Manager dalam acara penandatanganan tersebut.

Acara ini juga dihadiri Ketua dan Dewan Pengurus KSP Ankara, General

Manager, dan pimpinan kantor cabang KSP Ankara Kecamatan Buyasuri,

Omesuri, Lebatukan, Ile Ape, dan Ile Ape Timur.

Berdasarkan laporan KSP Ankara, Simpel Siaga yang sudah berlangsung

sepuluh bulan ini mengalami peningkatan saldo signifikan, yaitu sebesar

69%, 47% anak dampingan di antaranya aktif menabung.

Erlina juga berharap, Simpel Siaga ini bermanfaat jika sewaktu-waktu

terjadi bencana. Dari Simpel Siaga ini, anak dampingan dan keluarga

dapat menolong diri sendiri untuk bangkit di situasi darurat sebelum

bantuan pemerintah dan pihak lainnya tiba di lokasi bencana.

"Anak dampingan juga terbantu ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," imbuh Erlina. (N-2)