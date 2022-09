Harga Cabai di Klaten Terkerek Kenaikan Harga BBM

HARGA cabai di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, terdampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, secara umum harga bahan pangan pokok kebutuhan sehari-hari masih stabil.

"Ya, pantauan kami di pasar, harga cabai naik pekan ini," kata Dewi Wismaningsih, Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten, Rabu (7/9).

Harga cabai merah besar naik Rp5.000 menjadi Rp65.000 per kg, cabai merah keriting yang semula Rp70.000 menjadi Rp75.000 per kg, dan cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp56.000 per kg.

Selain terimbas penaikan harga BBM, kenaikan harga cabai di pasar juga dipengaruhi permintaan dari masyarakat yang meningkat. Apalagi, pada bulan ini warga banyak yang menggelar hajatan.

"Jadi, hanya komoditas cabai yang naik. Sementara, untuk bahan kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Pun pasokan maupun ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari ini lancar dan aman," ujarnya.

Harga beras di pasar stabil Rp10.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam Rp32.000 per kg, dan telur Rp28.000 per kg atau turun Rp2.000, pekan ini.

Bawang merah tetap Rp30.000 per kg, bawang putih Rp25.000 per kg, kedelai lokal Rp13.500 dan impor Rp14.500 per kg, tepung terigu Rp12.000 per kg, dan kacang hijau Rp23.000 per kg.

"Untuk minyak goreng curah tanpa merk harga Rp14.000 per liter atau sesuai HET (harga eceran tertinggi), dan minyak goreng kemasan (Bimoli) Rp26.000 per liter," papar Dewi Wismaningsih. (OL-13)

