Harga Cabai Merah Keriting Naik, Petani Senang Pedagang Pasrah

HARGA bawang merah dan beberapa jenis cabai menurun, tetapi harga cabai merah keriting melonjak hingga 100 persen dibanding sebelumnya di berbagai pasar tradisional di pantura Jawa Tengah.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (23/8) berbagai harga kebutuhan di berbagai pasar tradisional di pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak dan Salatiga mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga membingungkan pedagang serta pembeli.

Beberapa barang kebutuhan seperti bawang merah dan beberapa jenis cabai yakni rawit merah, hijau, cabai hijau, cabai merah besar harga mengalami penurunan, terapi Khusus cabai merah keriting melonjak dan beberapa barang lain masih bertahan tinggi seperti telur ayam ras, tepung terigu, daging ayam potong dan lainnya

Beberapa jenis cabai sebelumnya sempat tinggi berkisar Rp80.000-Rp100.000 per kilogram tetapi secara bertahap menurun hingga kini Rp30.000-Rp35.000 per kilogram dan bawang merah mencapai Rp60.000-Rp70.000 per kilogram menurun menjadi Rp20.000-Rp25.000 per kilogram.

Namun untuk harga cabai merah keriting kembali melonjak dari sebelumnya Rp25.000-Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000-Rp65.000 per kilogram, sedangkan harga kebutuhan lain masih bertahan tinggi seperti tepung terigu Rp13.000 per kilogram, telur ayam ras Rp29.000 per kilogram, daging ayam potong Rp35.500 per kilogram.

Melonjaknya harga cabai merah keriting ini, satu sisi membuat pedagang dan pembeli kebingungan, tetapi pada sisi lain yakni petani merasa gembira karena hasil panen dihargai tinggi. "Bersyukur ketika harga cabai lain menurun, harga cabai merah naik di tingkat petani Rp50.000 per kilogram," ujar Surati,55, petani cabai di perbarasan Sumowono (Kabupaten Semarang)-Kaloran (Kabupaten Temanggung).

Sementara itu Supartiningsih, 65, pedagang besar cabai di Pasar Johar Semarang mengatakan stok berbagai jenis cabai cukup besar hingga sehari lebih dari 40 ton yang diserap olrh para pengecer di berbagai pasar di Kota Semarang dan daerah sekitarnya, tetapi khusus cabai merah keriting jumlah terbatas hingga harga melonjak.

"Kita jugs bingung melonjaknya cabai merah keriting ini, tetapi tidak biss berbuat apa-apa karena di tingkat petani harga juga sudah tinggi," ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan distributor telur ayam ras di Kota Semarang, Kasdi,45, bahwa sudah sejak awal Agustus lalu harga telur ini bertahan tinggi capai Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram, tetapi sekarang ini meningkat lagi Rp29.000 per kilogram.

Sedangkan mulai menurunnya harga bawang merah di pasaran, menurut Purwanto,50, grosir bawang di Semarang karena saat ini stok berlimpah dengan banyaknya daerah penggasil bawang seperti Brebes, Demak, Pati dan Grobogan memasuki musim panen cukup besar. "Sekarang giliran pedagang kelimpungan memasarkan stok bawang merah yang berlimpah," imbuhnya. (OL-13)

