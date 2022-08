Dorong Pemanfaatan QRIS di Lampung, Netzme Sediakan Voting Gunakan QRIS

MENURUT data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mencapai Rp7,5 triliun pada April 2022.

Nilai tersebut meningkat 468% dari periode yang sama tahun lalu, Rp1,6 triliun. Hal ini sejalan dengan target 15 juta pengguna baru QRIS yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Adapun di Provinsi Lampung ditargetkan terdapat penambahan jumlah pengguna baru QRIS sebanyak 511.000 pada tahun 2022.

Oleh karena itu, guna mendorong pemanfaatan QRIS untuk berbagai level pengguna di Provinsi Lampung, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) ditunjuk BI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai media platform voting inovatif berbasiskan QRIS pada lomba konten video kreatif.

Dalam lomba konten video kreatif dengan tema “QRIS Trial Challenge & QRIS Quote of The Year” yang bertepatan dengan Pekan QRIS Nasional 2022 pada 15 – 20 Agustus 2022 sebagai rangkaian kegiatan event Lampung Begawi 2022 pada 19 – 21 Agustus 2022.

Baca juga: Aktif Digitalisasi Pasar, Bank DKI dan Perwakilan BI Jakarta Pantau Penerapan QRIS Di Pasar



CEO Netzme, Vicky G. Saputra, mengatakan,"Kegiatan ini adalah salah satu bentuk dukungan kami memeriahkan Pekan QRIS Nasional dengan menjadi partner kolaborasi BI Perwakilan Provinsi Lampung dalam pemanfaatan QRIS sebagai platform voting terkait pemilihan Video Konten Kreatif “QRIS Trial Challenge & QRIS Quote of The Year”.

Dalam lomba ini, nantinya pemilihan pemenang favoritnya menggunakan sistem voting QRIS yang bekerja sama dengan Netzme. Voting berlangsung pada tanggal 15 - 20 Agustus 2022.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Budiyono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inovasi dalam rangka semakin memperkenalkan QRIS kepada masyarakat melalui peningkatan user experience dalam memanfaatkan QRIS sebagai salah satu kanal untuk transaksi pembayaran.

Selain itu, masyarakat Lampung diharapkan dapat turut berpartisipasi memeriahkan Pekan QRIS Nasional dan Lampung Begawi 2022, serta mendukung pencapaian target 15 Juta Pengguna Baru QRIS di tahun 2022. #PakaiQRISGeh (#AyoPakaiQRIS).

Lampung Begawi 2022 merupakan kegiatan tahunan yang disinergikan dengan program kerja onboarding UMKM, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), perluasan penggunaan QRIS, Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP), serta dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia.

Kegiatan ini sejalan dengan upaya BI untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, melalui penguatan sektor prioritas/produk unggulan berorientasi ekspor, penguatan peran UMKM daerah, penguatan kesiapan destinasi pariwisata daerah, akselerasi investasi daerah serta percepatan, dan perluasan digitalisasi daerah.

Tahun ini, Lampung Begawi mengangkat tema "Hanggum Sani’an Lappung" yang berarti Bangga Buatan Lampung.

“Kami berharap masyarakat menjadi semakin nyaman dan terbiasa bertransaksi dengan QRIS dimana saja dan kapan saja," jelas Vicky.

"Serta mendorong digitalisasi keuangan, untuk mendukung program dari BI dalam mendigitalisasi sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2020-2025 yang diluncurkan pada 2019,” tutup Vicky. (RO/OL-09)