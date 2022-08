Menikmati Pantai dan Pegunungan di Mutiara Carita Cottage

SIAPA yang tidak kenal dengan Pantai Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten yang memiliki keindahan pasir putih yang disukai wisatawan lokal maupun mancanegara.

Untuk menuju ke Pantai Carita, dari Jakarta sekitar 130 km dapat melalui jalan tol Jakarta-Merak dan keluar di gerbang Tol Cilegon Timur. Di sana ada Mutiara Carita Cottage, satu-satunya penginapan terlengkap yang ada di Pantai Carita.

Di Mutiara Carita Cottage tidak hanya menawarkan konsep pantai, tapi juga konsep pegunungan. Pengunjung di Mutiara Carita Cottage mendapatkan suasana pantai sekaligus pegunungan. Itu sebabnya Mutiara Carita Cottage dikenal sebagai eco-resort.

“Di sini pengunjung bisa menikmati suasana pantai dan suasana pegunungan sekaligus, istilahnya buy one get two,” ujar Head of Sales Marketing Mutiara Carita Cottage Abraham Saharsan, Kamis (4/8).

Mutiara Carita Cottage membentang seluas 23 hektar yang dipenuhi berbagai fasilitas. Memasuki area Mutiara Carita Cottage sudah disuguhi pepohonan rindang di sepanjang jalan.

Fasilitas di Mutiara Carita Cottage ini antara lain :

Danau Kembar

Di dalam Kawasan Mutiara Carita Cottage terdapat Danau Kembar atau twin lake. Danau kembar ini dikelilingi pepohonan yang tertata apik. Di sana terdapat jogging track, tempat bermain cano dan tempat bersantai. Bahkan pengunjung bisa bersantai sembari memberi makan ikan yang ada di danau. Bagi yang hobi memancing juga disiapkan fasilitas memancing.

Kebun Sayur

Letaknya tidak jauh dari Danau Kembar. Di kebun ini terdapat berbagai macam pohon sayur-sayuran, seperti sawi, tomat, kangkung, cabai, daun mint, kol dan berbagai sayuran lainnya. Para pengunjung boleh memetiknya.

Mini Zoo

Kebun binatang mini ini terdapat penangkaran berbagai hewan antara lain Burung Merak, Kuda Poni, Iguana, Kelinci dan berbagai jenis burung.

ATV Jungle Adventure

Salah satu fasilitas terbaru di Mutiara Carita Cottages yang memacu andrenalin anda. Dengan track yang menantang, pasti akan menambah kegembiraan bersama keluarga.

Coral Cafe

Usai bermain dan mencoba berbagai fasilitas Mutiara Carita Cottage, saatnya untuk bersantai di Coral Cafe berlokasi di bibir pantai sambil menikmati minuman segar dan alunan musik. Masih banyak fasilitas lainnya seperti banana boat, snorkling, papan seluncur, dan diving.

Untuk menginap ke Mutiara Carita Cottage, sebaiknya reservasi terlebih dahulu karena kamar selalu penuh. (RO/OL-7)