Penuhi Kebutuhan Obat Pasien, Apotik Manfaatkan Aplikasi Online

PARA peneliti Australia, Indonesia, dan Inggris melakukan penelitian dan kajian pada 2020 terkait peran apotik komunitas.

Perlu diketahui bahwa apotik komunitas adalah apotik yang memberi pelayanan obat di sarana kesehatan komunitas.

Dalam penelitian untuk menganalisis pengetahuan dan praktik, dilibatkan 4.716 apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) di 34 provinsi.

Berdasarkan penelitian dan kajian berjudul Protecting Indonesia from The Threat of Antibiotic Resistence (PINTAR) mengungkapkan bahwa keterlibatan apotik komunitas ini dinilai memegang peranan penting dalam merespons kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa upaya tanggap terhadap pandemi di masa depan perlu melibatkan apotik komunitas.

Untuk menjawab kebutuhan dan memberi pelayanan kesehatan dengan ketersedian obat dan produk kesehatan, apotik moderan Apotek Lifepack hadir di Kota Surabaya, Jawa Barat.

Apotek Lifepack di Surabaya berlokasi di Jalan Raya Manyar, Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya resmi dibuka pada Jumat (17/6).

Dalam keterangan pers, Sabtu (18/6), Natali Ardianto, CEO Lifepack mengungkapkan, “Dengan hadirnya apotek Lifepack di Surabaya, kini apotek Lifepack bisa mengirimkan obat gratis ongkir secara instan ke daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya."

Tak hanya itu, para apoteker juga akan memberi pelayanan termasuk informasi seputar obat untuk menjadi kualitas obat yang diberikan kepada konsumen.

“Apotek Lifepack telah memberikan layanan kepada masyarakat sejak tahun 2020 bertepatan dengan situasi dimulainya pandemi," katanya.

"Dalam perjalanan kami memberikan layanan kepada masyarakat hingga saat ini, terdapat respons positif terhadap layanan kami, terutama bagi pasien dengan penderita penyakit kronis yang melakukan tebus obat rutin," jelas Natali.

"Pasien tidak perlu lagi menunggu lama saat menebus obat, cukup menebus resep secara online lewat aplikasi Lifepack, obat langsung diantarkan ke rumah,” ujar Natali.

Natali menambahkan, “Inovasi yang kami hadirkan untuk masyarakat ini tentunya selain memberikan kemudahan bagi pasien, kami juga telah bekerja sama dengan dokter yang juga terbantu dengan layanan dari apotek Lifepack."

dr. Asri Bindusari, Sp.KK sebagai dokter rekanan spesialis Kulit dan Kelamin yang juga tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) membagikan pengalaman positifnya bersama Lifepack.

“Dokter jadi mudah meresepkan dan pasien mendapat kemudahan membeli obat yang diresepkan," katanya.

"Pasien dengan obat rutin juga tidak perlu khawatir jika obat yang sedang dikonsumsi akan segera habis, karena di Lifepack ada fitur pengingat bagi pasien, di mana sebelum obat tersebut habis pasien diingatkan untuk kembali memesan obatnya," ujar dr.Asri.

"Fitur tersebut sangat membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis,” jelasnya

Sementara itu, dokter rekanan Lifepack lainnya yaitu dr. Irene Stephanie Surjadibrata Sp.PD, dokter spesialis penyakit dalam yang praktik pribadi di klinik Tegalsari 55 dan Rumah Sakit Siloam Surabaya, turut membagikan juga pengalamannya menggunakan layanan apotek Lifepack,

“Saya cukup terbantu dengan layanan Lifepack dan sudah banyak meresepkan obat untuk pasien. Pengalaman saya layanan sangat baik dan obat yang dipesan dapat sampai ke lokasi pasien hanya dalam waktu beberapa jam saja,” kara dr.Irene.

Di sisi lain, Natali menjelaskan bahwa apotek Lifepack memberikan harga lebih murah, resmi memberikan layanan pembelian obat, vitamin, tebus resep, konsultasi dokter & apoteker gratis, hingga layanan prioritas untuk pasien kronis dengan hemat dan mudah secara online dan offline kepada masyarakat Surabaya. (RO/OL-09)