Harga Cabai Melambung Akibat Rantai Distribusi Panjang

HARGA cabai terus membubung karena rantai distribusi yang panjang. Kondisi pandemi covid-19 yang melandai juga memicu kenaikan harga komoditas tersebut.

Kenaikan harga cabai terjadi sejak sepekan lalu. Di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus Rp90.000 dan cabai besar Rp70.000 per kilogram.

"Harga cabai melambung karena rantai distribusinya panjang," kata Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten Dewi Wismaningsih, Senin (6/6).

Dewi menjelaskan harga cabai mahal karena komoditas itu dipasok dari luar Kabupaten Klaten, sehingga rantai distribusinya panjang.

"Jadi, Klaten bergantung pasokan cabai dari luar daerah. Kalau hanya mengandalkan cabai produksi petani lokal Klaten, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Kenaikan harga cabai juga dipicu kondisi pandemi covid-19 yang melandai. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti pesta dan pentas seni budaya. Sementara, harga kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional Klaten tetap stabil, kecuali telur ayam yang sebelumnya Rp24.000 kini naik Rp4.000 mencapai Rp28.000 per kilogram.

Harga beras kualitas medium juga tetap bertahan Rp10.000, gula pasir Rp13.500, daging sapi kualitas I Rp130.000, bawang merah Rp40.000, dan bawang putih Rp34.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng curah Rp16.000 dan kemasan Rp20.000-Rp25.000 per liter. Ketersediaan minyak goreng curah di pasar banyak. Hanya, harganya masih di atas HET Rp14.000 per liter.

"Minyak goreng curah sudah banyak dijual di pasar, hanya harganya belum bisa sesuai HET Rp14.000 per liter. Karena harga dari distributor Rp15.000," kata Triyanti, pedagang pasar di Klaten.(OL-5)