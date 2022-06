Harga Pakan Ternak Melonjak Ikuti Harga Telur Ayam Boiler

HARGA sebagian bahan pokok pangan di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, terjadi kenaikan sejak beberapa hari terakhir ini. Komoditas itu ialah telur ayam broiler, cabai merah, dan bawang merah.

Seorang pedagang kanvas keliling yang sehari-harinya keliling kota dan kabupaten di Sumatra Utara, Nasrul, mengakui kenaikan harga telur ayam boiler sudah terjadi dalam beberapa hari ini. "Untuk harga telur broiler kami menjualnya Rp52.000-Rp56.000 per papan," ungkapnya, Senin (6/6).

Kenaikan harga telur ayam broiler, katanya, karena harga pakan ayam naik cukup tinggi. "Beberapa pekan yang lalu telur ayam broiler biasanya masih dijual dengan harga Rp42.000 per papan," pungkasnya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Toga Sehat Sihite menambahkan bahwa harga bawang merah lokal di Pasar Horas Rp48.000 per kilogram dan Pasar Dwikora Rp46.000 per kilogram. Demikian juga harga cabai merah raya mencapai Rp48.000 per kilogram di Pasar Horas dan Rp46.000 per kilogram di Pasar Dwikora.

Selain itu, ada satu komoditas bahan pangan utama juga yang mengalami kenaikan yang cukup tajam yakni telur ayam boiler di kedua pasar tradisional yang di bawah naungan PD Pasar Jaya milik Pemerintah Kota Pematangsiantar tersebut. "Untuk telur ayam broiler di Pasar Horas mencapai Rp1.550 per butir dan Pasar Dwikora Rp1.450 per butir," kata Toga. (OL-14)