Tian Jing Lou, Restoran di InternContinental Bandung Dago Pakar Sajikan Masakan Chinese Istimewa

TIAN Jing Lou, restoran tematik yang menyajikan kreasi masakan Chinese

di InterContinental Bandung Dago Pakar, kini telah dibuka kembali untuk

makan malam.

Mengusung konsep terbaru, yaitu perpaduan antara prasmanan dan family style, Tian Jing Lou yang berada di bawah naungan Chinese Chef Xianchun Meng menawarkan pengalaman santap malam yang tentunya akan

memuaskan para pecinta kuliner di Kota Bandung.

Berlokasi di lantai 18 InterContinental Bandung Dago Pakar dengan

restoran yang seluruhnya memiliki jendela kaca, Tian Jing Lou akan memberikan pengalaman makan malam yang berkesan dengan pemandangan

Kota Bandung di malam hari.

Selain disuguhi pemandangan yang indah, tamu akan dimanjakan dengan sajian otentik dan beragam dalam Chef Meng's Signature Dishes and Buffet Dinner.

"Dalam konsep makan malam ini, hidangan pembuka, sup, salad serta live

station akan dihadirkan secara prasmanan. Tamu yang datang dapat

menikmati berbagai sajian seperti salad buah, jelly fish, sup herbal,

fried dim sum, steamboat dan masih banyak lagi," kata Chinese Chef Xianchun Meng, Senin (30/1).

Variasi sajian



Menurut Xianchun Meng, tamu dapat memesan hidangan utama dengan pilihan

aneka daging sapi, aneka seafood, aneka ayam atau bebel, berbagai jenis

pilihan sayur, aneka nasi dan hidangan mi, hingga makanan penutup yang

akan disajikan dalam bentuk family style di meja.

"Tamu dapat memilih makanan utama dari lima jenis beef, lima jenis

chicken dan lima jenis seafood seperti sauteed beef cubes with black

pepper sauce, deep fried chicken with sweet and sour sauce, prawns with

XO sauce dan masih banyak lagi," jelasnya.

Xianchun Meng menambahkan tamu dapat memilih sayur yang disajikan

seperti wok fried vegetables with garlic, Chinese spinach with garlic,

string beans with Szechuan sauce dan lainnya. Jika ingin menambahkan

pilihan bersantap malam yang lebih nikmat, tersedia pula signature

dishes seperti braised abalone and sea cucumber with black mushroom

oyster, Beijing roasted duck, steamed gindara fillet with Hong Kong

sauce dan pilihan makanan penutup seperti almond pudding with longan,

mango pudding with sago pearls, guilinggao dan pina colada.

Seluruh pengalaman bersantap malam ini dapat dinikmati dengan harga

mulai dari Rp288.000++ per orang pada setiap Kamis, Jumat dan Sabtu dari pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

Nikmati penawaran spesial dengan menggunakan kode promo food blogger dan dapatkan BUY 2 GET 3. Segera ajak keluarga, dan kerabat untuk menikmati sajian otentik dari Chef Xianchun Meng di Tian Jing Lou, InterContinental Bandung Dago Pakar.

Untuk pemesanan para tamu dapat menghubungi nomor telepon 022-878066788 atau 08112142378.(N-2)