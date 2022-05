Aksari Villa Tawarkan Liburan Romantis di Seminyak

BALI masih menjadi salah satu destinasi favorit untuk berbulan madu atau menggelar liburan romantis bersama pasangan. Salah satu kawasan yang banyak dijadikan rekomendasi ialah Seminyak yang punya pantai pasir putih dan pemandangan matahari terbenam (sunset) yang indah.

Melihat tren itu, Aksari Villa yang dikelola Ini Vie Hospotality menawarkan liburan romantis dengan fasilitas yang lengkap. Villa yang terletak di Sunset Road Gang Baik Baik 2 No. 8 itu mengusung Perfect Romantic Stay dengan tawaran villa satu kamar yang sudah dilengkapi kolam renag privat dan bathtub.

"Di dalam kamar Aksari Villa juga sudah dilengkapi sejumlah fasilitas yang memanjakan penghuninya, seperti, televisi pintar, Alexa, minibar, kitchenette serta hammock sangat direkomendasikan untuk para honeymooners yang ingin merayakan honeymoon disini," kata Mitha Marlina, Marketing Communication Ini Vie Hospitality.

Baca juga : Dinas Perhubungan Jawa Barat Evaluasi Lalu Lintas Mudik Lebaran dan Libur Panjang

Lewat konsep villa romantis itu, Aksari Villa telah mendapatkan lebih 1.600 excellent review di TripAdvisor dan 500 excellent review di google.

Mitha menambahkan, selain paket bulan madu, tamu yang menginap juga bisa memesan paket romantis menginap lainnya.

"Seperti Romantic Staycation Package yang lengkap dengan heart shape flower on the bed, flower decoration in the bathtub, floating breakfast hingga flower with heart, I and U shape on the pool yang sangat cocok untuk merayakan hari bahagia bersama pasangan," pungkasnya. (RO/OL-7)