Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim: Pilihan Tepat di Tengah Kota Jakarta

JAKARTA tak pernah sepi dari berbagai acara dan kegiatan menarik. Mulai dari konser musik internasional, festival budaya, pameran bisnis hingga konferensi skala nasional, semuanya hadir silih berganti di sepanjang tahun. Menyambut tahun 2025, kalender event Jakarta dipenuhi dengan ragam kegiatan seru hampir setiap bulannya. Maka, tak heran jika kebutuhan akan akomodasi yang nyaman, terjangkau, dan strategis semakin meningkat.

Terletak di lokasi premium, Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim menjadi salah satu rekomendasi hotel terbaik bagi para pelancong bisnis maupun wisatawan yang ingin menikmati city vibes Jakarta. Berada di kawasan pusat kota, hotel ini hanya selangkah dari pusat perbelanjaan ternama seperti Sarinah, Grand Indonesia, dan Tanah Abang, serta mudah diakses dari pusat perkantoran, tempat hiburan, dan restoran populer.

Tidak hanya strategis, hotel ini juga menawarkan kenyamanan yang efisien dan layanan berkualitas khas dari jaringan IHG Hotels & Resorts. Menginap di sini berarti Anda bisa merasakan pengalaman praktis namun tetap menyenangkan—mulai dari sarapan gratis yang sudah termasuk dalam harga, Wi-Fi cepat tanpa batas, hingga fasilitas gym yang tersedia 24 jam.

Untuk menyambut semarak Jakarta di tahun 2025, Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim menawarkan penawaran spesial hanya Rp880.000 nett/malam, sudah termasuk 45 menit sesi pijat khas yang akan membantu Anda melepas penat setelah seharian beraktivitas. Cocok bagi Anda yang ingin rehat sejenak atau menginap usai menghadiri acara di kota.

Jangan lewatkan pula keuntungan memesan langsung!

Lakukan pemesanan melalui situs resmi Holiday Inn Express (IHG) untuk mendapatkan potongan harga eksklusif. Anda juga bisa langsung menghubungi tim reservasi kami di +62 812 3000 7554 untuk informasi lebih lanjut dan kemudahan proses booking.

Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim bukan hanya sekadar tempat bermalam, ini adalah Your Smart Stay in the Heart of the City. (RO)