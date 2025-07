Nikmati Liburan Sekolah yang Seru dengan “School Break Escape” di Aston Pluit Hotel & Residence

School Break Escape” di Aston Pluit Hotel & Residence.(Dok. Istimewa)

SAMBUT momen liburan sekolah dengan pengalaman menginap yang menyenangkan dan penuh kenyamanan di Aston Pluit Hotel & Residence. Dalam rangka menyambut musim liburan pertengahan tahun, Aston Pluit menghadirkan promo spesial bertajuk “School Break Escape”, sebuah penawaran menarik bagi keluarga yang ingin menikmati liburan tanpa harus jauh dari kota.

Mulai hari ini hingga akhir Juli 2025, tamu dapat menikmati diskon spesial sebesar 30% untuk pemesanan kamar di seluruh tipe yang tersedia. Promo ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman staycation yang menyenangkan, nyaman, dan terjangkau selama masa libur sekolah.

Tidak hanya itu, tamu juga akan mendapatkan fasilitas eksklusif berupa layanan antar gratis ke destinasi wisata favorit di kawasan utara Jakarta, yaitu PIK Aloha. Fasilitas ini memudahkan keluarga untuk menjelajahi area hiburan tepi pantai yang penuh aktivitas seru untuk anak-anak dan orang dewasa.

Sebagai tambahan kenyamanan, setiap pemesanan kamar dalam periode promo ini juga mendapatkan layanan laundry gratis untuk 4 potong pakaian, agar tamu bisa tetap tampil segar selama liburan. Ayub Zailani, General Manager Aston Pluit Hotel & Residence, menjelaskan, “Kami memahami bahwa liburan sekolah adalah momen penting untuk mempererat kebersamaan keluarga.

Dengan promo ‘School Break Escape’ ini, kami ingin memberikan alternatif staycation yang menyenangkan dan praktis di pusat Jakarta Utara, dengan berbagai fasilitas unggulan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Terletak strategis di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Aston Pluit Hotel & Residence memiliki akses mudah ke pusat perbelanjaan, restoran, dan destinasi wisata. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, restoran dengan menu beragam, serta area bermain anak yang ramah keluarga.

Dengan beragam fasilitas lengkap dan layanan personal yang hangat, ASTON Pluit menjadi pilihan ideal baik bagi pelaku perjalanan bisnis maupun wisatawan. Hotel ini menawarkan 229 kamar yang terbagi dalam kategori Deluxe, Deluxe Premiere, dan Suite, yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan dan kemewahan dalam satu pengalaman menginap yang menyenangkan. Ikuti akun media sosial kami di @ASTONpluit dan bagikan momen spesial Anda menggunakan tagar #ASTONpluithotel.

Yuk, jadikan liburan sekolah tahun ini lebih berkesan bersama keluarga di Aston Pluit Hotel & Residence! Promo ini berlaku untuk pemesanan langsung melalui situs resmi, telepon, atau kunjungan langsung ke hotel. Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi di no telp +62 21 3970 8889 atau via WhatsApp di no +62 877 280 633 77 , atau kunjungi Website ASTON Pluit Hotel & Residence website di www.pluit.astonhotelsinternational.com (RO/I-1)