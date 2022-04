Tiga Tahun Ascott Star Rewards Terus Memberikan Kemudahan bagi Anggotanya

BULAN ini, Ascott Star Rewards (ASR) genap berusia tiga tahun. Untuk itu, ASR memberikan penghargaan kepada para anggota dengan menggulirkan poin 35% lebih banyak.

Anggota juga akan menerima 10 juta bonus poin. Selain itu, status keanggotaan juga secara cepat meningkat ke level Platinum.

Unit bisnis penginapan yang dimiliki sepenuhnya oleh Capitaland Investment Limited (CLI), The Ascott Limited (Ascott) telah

meningkatkan program loyalitasnya. ASR menawarkan lebih banyak

keuntungan bagi anggota dengan pemesanan yang dilakukan secara langsung.

"Dalam perayaan ulang tahun ketiga ASR di bulan April, anggota ASR dapat memperoleh poin untuk pemesanan yang memenuhi syarat melalui kantor reservasi Ascott melalui email, telepon, dan WeChat serta agen

perjalanan resmi melalui Sistem Distribusi Global Ascott. Anggota juga

dapat memperoleh poin untuk pemesanan langsung di lebih dari 400

properti yang berpartisipasi dalam ASR di lebih dari 130 kota di 30 negara lebih. Jaringan ini merupakan tambahan dari situs website

pemesanan Ascott, discoverasr.com dan aplikasi seluler Discover ASR,"

kata Managing Director Ascott untuk Brand & Marketing, Tan Bee Leng, Senin (4/4).

ASR, kata Tan Bee Leng, juga telah memperluas cakupan manfaat yang lebih eksklusif. Anggota ASR dapat menikmati prioritas check-in, diskon

e-voucher ulang tahun, dan menantikan pengalaman kedatangan khusus dan

fasilitas selamat datang atau hadiah khas yang disesuaikan di 14 merek pemenang penghargaan Ascott.

Tiga tahun berlalu, Ascott tetap teguh dalam komitmen untuk menjunjung ASR sebagai salah satu program loyalitas paling fleksibel di industri hospitality.



Tidak ada batasan untuk poin ASR yang diperoleh, tidak ada penukaran

poin minimum dan tidak ada batasan tanggal untuk penukaran. Anggota ASR

dapat menikmati fleksibilitas dan kenyamanan maksimum saat menggunakan

poin mereka.

"Bahkan ketika perjalanan paling berat selama covid-19, anggota ASR telah mendukung kami dan tetap menjadi tamu setia Ascott. Sejak

diluncurkan pada 2019, keanggotaan ASR telah meningkat sebesar 40%

setiap tahun. Anggota ASR terus menemukan kenyamanan dengan Ascott, hal

ini menyumbang sekitar 90% dari pemesanan langsung secara online dan

sekitar 50% anggota ASR adalah tamu tetap," jelas Tan Bee Leng.



Tan menambahkan, dalam perayaan ulang tahun ketiga ASR, pihaknya

memberikan hadiah yang lebih besar dan lebih baik kepada anggota ASR dan ingin memberikan manfaat tambahan kepada semua anggota yang melakukan pemesanan melalui salah satu jaringan langsung, baik

untuk liburan atau bisnis, pemesanan online atau telepon.

Pihaknya berharap dapat memberikan semua anggota ASR pengalaman dan nilai terbaik saat mereka merencanakan masa menginap berikutnya bersama Ascott. Dengan pembukaan perbatasan internasional secara bertahap, Tan berharap dapat menyambut anggota ASR di properti yang dimiliki Ascot di seluruh dunia.

"Dalam perayaan ulang tahun ketiga ASR, ASR memungkinkan anggotanya

untuk mendapatkan lebih banyak poin dan meningkatkan level keanggotaan

untuk menikmati lebih banyak manfaat. Untuk memberi anggota ASR langkah

awal dalam rencana perjalanan mereka di tahun 2022, anggota dapat

membeli poin ASR dan menerima hingga 35% bonus poin mulai sekarang

hingga 30 April 2022, anggota ASR juga akan menikmati diskon 50%

penukaran poin melalui pencocokan poin ASR. Penukaran ini terbatas untuk 10 juta poin pertama yang memenuhi syarat yang ditukarkan secara global, hingga 10.000 bonus poin per transaksi," terangnya.

Selain itu, tambah Tan, anggota yang menyelesaikan masa menginap mereka

dari sekarang hingga 31 Mei 2022 akan dilacak dengan cepat untuk

meningkatkan level keanggotaan mereka dengan 50% lebih sedikit

pembelanjaan secara kumulatif.

Anggota ASR yang menghubungkan alamat email perusahaan ke akun mereka sebelum 31 Desember 2022 juga dapat memperoleh lebih banyak poin dan menerima voucher diskon 30%.

Untuk keanggotaan ASR sendiri, terdiri dari level Classic, Silver, Gold dan Platinum dan dengan setiap peningkatan level, anggota akan menerima lebih banyak manfaat seperti bonus poin, peningkatan kamar gratis, antar-jemput bandara, serta check-in lebih awal dan check-out lebih lama.

Anggota Platinum juga akan mendapatkan hadiah yang lebih besar,

menerima 5.000 ASR bonus poin ketika mereka menyelesaikan masa menginap

sebelum 31 Mei 2022.

Anggota ASR saat ini menikmati banyak manfaat, mulai dari membeli voucher tunai atau paket untuk masa menginap berikutnya atau untuk orang yang mereka cintai, hingga memanfaatkan program ASR Elite Status Match dan CapitaStar-ASR Points Exchange yang memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak fasilitas atau meningkatkan level keanggotaan.

"Pendaftaran keanggotaan ASR tidak dipungut biaya untuk mendaftar

keanggotaan atau untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang promosi perayaan 'Endless Travel Possibilities' ASR, silakan kunjungi," ucap Tan.

Sejak peluncuran aplikasi seluler Discover ASR pada Oktober 2020, kata

Tan, anggota ASR telah menikmati kemudahan dan fleksibilitas yang lebih

besar saat memesan dan menginap di property milik Ascott.

Anggota ASR dapat mencari penawaran, mengelola keanggotaan mereka, membeli dan menukarkan poin ASR, melakukan check-in dan check-out, dan melakukan pembayaran tanpa kontak.

Sejalan dengan jaringan yang diperluas bagi para tamu untuk mendapatkan poin dari masa menginap mereka, anggota ASR dapat melihat dan mengelola reservasi mereka yang dilakukan melalui email, telepon dan walk-in serta menukarkan poin mereka untuk reservasi ini melalui aplikasi atau di resepsionis.

Fitur lain dalam aplikasi seluler memungkinkan para tamu untuk menyesuaikan masa menginap mereka dengan membagikan permintaan pra-kedatangan dan dalam masa menginap mereka, mendapatkan poin ASR jika mereka memilih tidak menggunakan layanan housekeeping sebagai bagian dari inisiatif Go Green Ascott; dan membagikan feedback mengenai masa menginap melalui survey di aplikasi seluler.

"Tamu yang menginap di Ascott juga dapat mengakses tampilan utama dalam

aplikasi dan fitur pesan pribadi yang memungkinkan mereka untuk

berinteraksi dengan sesama tamu, atau berkomunikasi secara pribadi

dengan resepsionis serviced residence," lanjut Tan.



Yang utama, ungkapnya, anggota ASR juga dapat merasa tenang ketika tinggal bersama Ascott. Ascott adalah perusahaan hospitality pertama di dunia yang menawarkan para tamunya akses global ke rangkaian lengkap layanan telehealth, telecounselling, dan konsultasi keamanan perjalanan.

Dalam kemitraan global dengan perusahaan layanan kesehatan dan keamanan

terkemuka International SOS, Ascott menyediakan layanan gratis ini

sebagai bagian dari peningkatan komitmen Ascott Cares untuk memberikan

standar kebersihan dan keselamatan yang ketat, dukungan kesehatan, dan

menerapkan praktik berkelanjutan. Ascott Cares yang ditingkatkan

mencakup komitmen keseluruhan Ascott untuk merawat para tamu, staf, dan

lingkungannya.

"The Ascott Limited sendiri adalah perusahaan Singapura yang telah

berkembang menjadi salah satu pemilik-operator serviced apartment dan

bisnis hotel internasional terbesar di dunia. Portofolio Ascott mencakup lebih dari 200 kota di lebih dari 30 negara di Asia Pasifik, Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat," ungka Tan.

Saat ini, Asccott, memiliki lebih dari 78,000 unit operasi dan

sekitar 57,000 unit dalam pengembangan, sehingga memiliki total 135,000

unit di lebih dari 800 properti.

Perusahaan ini mengoperasikan merek serviced apartment and hotel di antaranya Ascott The Residence, The Crest Collection, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect, Fox, Yello, Fox Lite dan POP.

Program loyalitas Ascott, Ascott Star Rewards, menawarkan keuntungan eksklusif bagi anggotanya saat mereka memesan langsung melalui Ascott untuk masa inap mereka di properti yang berpartisipasi.

"Ascott, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand

Investment, perintis serviced apartment bertaraf internasional di Asia

Pasifik dengan pembukaan The Ascott Singapore pada 1984. Saat ini,

perusahaan telah memiliki pengalaman usaha selama 30 tahun dan

memenangkan penghargaan merek serviced apartment yang diakui oleh

seluruh dunia," tandasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon kunjungi www.discoverasr.com (N-2)