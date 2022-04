Dinilai Peduli Pelaku UMKM, Dukungan Sandiaga Mengalir di Sulsel

SANDIAGA Salahuddin Uno, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia disebut ahli di bidang ekonomi dan peduli pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itulah, yang membuat dukungan bagi Sandiaga untuk menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang terus mengalir. Kali ini datang dari relawan yang tergabung dalam Sahabat Sandiuno Sulawesi Selatan.

Menurut Koordinator Wilayah Sahabat Sandiuno Sulawesi Selatan, Iwan Panca menyebut, Sandiaga memiliki kedekatan dengan semua elemen masyarakat, baik emak-emak, milenial, pelaku UMKM, hingga Ojek Online (Ojol).

"Selain ahli di bidang ekonomi, Bapak Sandiaga ini dekat dengan semua elemen. Pokoknya is the best lah," sebut Iwan di Dafes, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/3) saat mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga.

Dengan mendeklarasikan diri mendukung Sandiaga lanjut Iwan, gerakan tidak hanya sampai di situ. Dia mengaku akan terus bergerak hingga ke pelosok mensosialisasikan Sandiaga jadi presiden 2024.

"Kami akan bergerak ke kabupaten/kota di Sulsel hingga tingkat RT/RW. Tentu untuk memperkenalkan Sandiaga yang merupakan calon presiden terbaik 2024," lanjut Iwan.

Selain deklarasi, Sahabat Sandiuno juga memberi bantuan ratusan paket sembako untuk pelaku UMKM, ojol, hingga warga sekitar Dafes.

Dan sebagai bukti dukungan bagi Sandiaga, meraka yang hadir di deklarasi tersebut, menandatangani petisi dukungan untuk Sandiaga dan membeli makanan dari stand UMKM yang ada untuk melariskan dagangan mereka. (OL-13)

