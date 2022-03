Harga Cabai di Bandung Terus Naik

HARGA berbagai kebutuhan seperti cabai rawit, cabai keriting, telur ayam hingga bawang di pasar tradisional yang ada di Kota Bandung, Jawa barat terus mengalami kenaikan. Lonjakan harga ini terjadi dalam sepekan terakhir.

"Cabai rawit hijau dan merah dari Rp15 ribu, sekarang sentuh Rp60 ribu per kilogram. Harga cabai keriting yang semula Rp15 ribu, saat ini mencapai Rp40 ribu dan Rp45 ribuan untuk cabai keriting yang baik kualitasnya," kata Surti, pedagang di Pasar Sederhana Bandung.

Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga naik menjadi Rp30 ribu per kilogram, dari harga sebelumnya Rp15 ribu per kilogram. "Bawang merah Brebes yang termasuk dalam kualitas rendah sekarang juga naik dari Rp5 ribu per kilogram jadi Rp20 sampai Rp35 ribu per kilogram. Selain harga naik, kini persediaan juga berkurang sehingga agak kesulitan mendapatkan bawang merah," ucapnya.

Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam ras, ayam kampung, telur bebek dan telur puyuh dan diprediksi harga telur akan terus terjadi hingga memasuki bulan puasa. Saat ini, harga telur ayam ras naik dari Rp20 ribu per kilogram menjadi Rp26 ribu per kilogram.

"Kenaikan tertinggi juga terjadi pada telur puyuh yang awalnya dijual Rp25 ribu per kilogram, kini Rp40 ribu per kilogram. Telur ayam kampung dari Rp2.300 per butir jadi Rp3.000. telur bebek dari Rp2.500 per butir menjadi Rp3.000," kata Engkus pedagang telur di Pasar Baltos.

Kenaikkan harga juga terjadi terhadap bumbu dapur, seperti bumbu rendang, gule, seblak, dan bumbu lainnya. Biasanya harga bumbu per kilo Rp20 ribu, sekarang jadi Rp32 ribu.

"Namun saya tidak sampai hati apabila menaikkan dengan cukup tinggi. Apalagi kalau lebaran Kadang kasian juga melihat situasi sekarang, apalagi kebanyakan pembeli bumbu ini kebanyakan pedagang kaki lima," kata Entin, pedagang bumbu. (OL-15)