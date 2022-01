Imlek Meriah di InterContinental Bandung Dago Pakar

UNTUK memeriahkan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 1 Februari 2022, InterContinental Bandung Dago Pakar menggelar perayaan "Celebrate The Year Of Tiger" yang akan diadakan pada Jumat, 31 Januari 2022.

Marketing Communications Manager Hotel Interontinental, Dina Novia di

Bandung, Rabu (26/1) mengatakan, acara makan malam assisted buffet dengan menu ala Chinese ini dapat dinikmati di Damai Restaurant

InterContinental Bandung Dago Pakar mulai pukul 18.00 WIB hingga 21.00

WIB.

"Perayaan Tahun Baru Imlek ini akan dimulai dengan aksi barongsai di area lobi pada pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan ke area Damai

Restaurant," ungkapnya.

Menu-menu yang dapat dinikmati pada malam tersebut, kata Dina, di antaranya ialah berbagai menu pilihan seperti Salmon Sashimi Yu Sheng Platter, Homemade Steamed And Fried Dumplings, Homemade Spring Rolls, Seafood On Ice, Steamed Whole Sunhock-Prosperity Fish, Roasted Duck Station, Wrapped With Hoisin, Wok Fried With Black Pepper Or Five Spice Duck And Ginger Noodle Soup.

"Wok Fried Prawns With Singapore Chili Sauce, Slow Braised Beef Brisket

And Tendon With Turnip And Scallion, Hong Kong Noodles, Steamboat. Juga

dilengkapi dengan dessert seperti Lapis Koneng, Orange Chocolate Cake,

Lemon Citrus Cake, Warm chocolate Pudding, dan masih banyak lagi," jelasnya.

Dina menambahkan, Damai Restaurant merupakan tempat favorit bagi para

tamu untuk menikmati santap malam sambil melihat pemandangan Kota

Bandung yang sangat indah di malam hari.

Untuk penawaran santap malam berbagai hidangan khas Tiongkok ini, para tamu dapat menikmati hanya dengan Rp488.000 ++ per orang. Selain makanan-makanan lezat yang akan disajikan oleh tim chef, perayaan malam tahun baru ini juga akan terasa meriah dengan ditemani iringan live music.

"Hotel InterContinental Bandung Dago Pakar berharap dengan berbagai

penawaran yang ditawarkan, para tamu dapat memilih paket yang diinginkan untuk melengkapi perayaan Imlek kali ini dengan keluarga dan kerabat. Untuk pemesanan para tamu dapat menghubungi kami Langsung," tandasnya.

Untuk informasi hubungi : (022) 87806688 dan +62811 214 2388. (N-2)