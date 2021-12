Masuk Era New Normal, The G Flavors Hadirkan Tempat Lifestyle di Surabaya

HAMPIR dua tahun sudah Indonesia dan semua negara di dunia dilanda pandemi covid-19. Selama kurun waktu itu, hampir semua sektor kehidupan terpuruk. Saat ini kondisi di Tanah Air memang mulai membaik seiring mulai melandainya pasien covid-19.

Meski begitu bukan berarti kita harus kehilangan kewaspadaan. Sebab bukan tidak mungkin, pandemi itu akan merebak lagi. Namun terlepas dari itu, seiring makin membaiknya kondisi di Tanah Air, para pengusaha mulai kembali berani berinvestasi dan berekspansi.

Salah satunya ditunjukan The G Flavors yang membuka resto & bar di Entrance Lobby Tunjungan Plaza 6, Surabaya. Resto & bar yang memiliki konsep hybrid itu memiliki tiga konsep untuk menikmati hidangan seperti di restoran, lounge atau bar, pelanggan bisa langsung menikmati 3 konsep tersebut di satu tempat.

Owner sekaligus chef di The G Flavors Thomas Tirta mengungkapkan makna dari G dalam The G Flavors adalah Glamour dan Giving. Glamour merupakan frasa untuk menggambarkan suasana restoran yang nyaman, sedangkan giving untuk memberikan pelayanan restoran yang maksimal, karena tidak hanya memberikan makanan yang special, namun juga memberikan tempat yang membuat customer memiliki kesan yang berbeda dari tempat lain.

Terlihat dari konten Instagram @thegflavors, restoran ini menyajikan konsep yang menarik perhatian para customer sehingga menarik perhatian para customer untuk datang mendapatkan ambience dari @thegflavors.

Dengan memiliki tagline An Affair of Flavors, The G Flavors menghadirkan suasana yang asri dan nyaman serta pelayanan yang membuat customer mendapatkan experience dan ambience yang baru.

“Basically, kita bukan menjual minuman dan makanan, tapi kita menjual ambience dan experience untuk customer. Jadi kita juga menjalin intimate dengan customer," tutur Thomas.

Menu yang disediakan oleh The G Flavors juga terinspirasi dari masakan khas Indonesia yang lezat dengan hidangan klasik di dunia, atau lebih dikenal dengan kuliner kontemporer asia.

Beberapa hidangan terbaik dan unik dari The G flavors adalah Mexican Peri Peri Chicken, Gyoza Chicken Betutu, Charred Octopus Rica dan Truffle Arancini. Protein dari hidangan tersebut dimasak dengan sempurna sehingga menghasilkan tekstur yang juicy dan flavor. Tidak hanya makanan saja, The G flavors juga menghadirkan serangkaian minuman seperti cocktail yang bisa dinikmati oleh masyarakat Surabaya.

“Kita disini juga menyiapkan konsep pairing ingredients, yang di mana menyarankan beberapa pairing menu. Misalnya customer ingin memesan makan gyoza chicken betutu nanti kita akan damping dengan minuman yang cocok dengan menu makanan itu,” ungkap Thomas. (RO/A-1)