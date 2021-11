Lotus Gold dan Lotus Archi Hadirkan Super Hero Wonder Woman Emas

DUA perusahaan ternama dalam industri emas, yakni PT Lotus Lingga Pratama (Lotus Gold) dan PT Elang Mulia Abadi Sempurna (Lotus Archi) melakukan kerja sama sinergis dengan Warner Bros.

Kolaborasi mereka menghadirkan koleksi eksklusif Wonder Woman. "Kemitraan ini merupakan strategi inovatif Lotus Gold dan Lotus Archi untuk terus melakukan ekspansi di pasar Indonesia dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam," ungkap Direktur PT Lotus Lingga Pratama, Ivan Lingga, Jumat (26/11).

Dia menambahkan Lotus Lingga Pratama sebagai perusahaan perhiasan emas selalu memberikan kualitas terbaik, keunikan desain, dan pelayanan terbaiknya. “Setiap perhiasan di koleksi ini membawa logo khas Wonder Woman yang memiliki arti kekuatan, ketangguhan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Logo WW yang ikonik memiliki kedekatan emosional dengan para penggemar setia karakter Wonder Woman, juga merepresentasikan pesona Wonder Woman yang hadir dalam setiap perempuan Indonesia yang kuat, tangguh, dan berani.”

Bintang muda Indonesia Valerie Thomas yang merepresentasikan Wonder Woman Indonesia juga ikut membagikan cerita pribadinya. "Bagi saya, kunci nomor satu menjadi perempuan sukses adalah kepercayaan diri. Salah satunya bisa ditunjang dengan menggunakan perhiasan favorit untuk menambah penampilan sehari-hari."

Dia menunjuk koleksi terbaru seri Wonder Woman dari Lotus Gold dan Lotus Archi. "Selain memiliki desain menarik, juga merepresentasikan figur perempuan yang kuat, independen, dan tangguh. Emas selain menjadi perhiasan, juga merupakan produk investasi yang menguntungkan," ungkapnya.

Tampilan perhiasan Lotus Gold Wonder Woman menjadi semakin indah dengan taburan batu zircon. Seri ini juga memiliki berbagai pilihan kadar emas, mulai dari 6k, 8k, 16k, 17k, hingga 18k.

Tersedia puluhan pilihan desain perhiasan dengan kisaran harga yang juga bervariatif. Koleksi Warner Bros sudah bisa didapatkan di toko-toko emas terkemuka.

Ditemui di kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Elang Mulia Abadi Sampurna, Juanda menjelaskan Lotus Archi memproduksi emas batangan dengan desain menarik, kandungan emas akurat, untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. "Memantapkan posisi kami sebagai penyedia produk emas investasi terkemuka di Indonesia, kali ini kami menggulirkan inovasi terbaru berupa Gift Series Wonder Woman, dan koleksi lainnya hasil kolaborasi Lotus Archi Bersama Warner Bros. Tujuannya untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi emas,” ungkapnya.

Saat ini produk emas dari Gift Series kerja sama Lotus Archi dan Warner Bros yang diluncurkan adalah Wonder Woman 80th Anniversary untuk memeriahkan perayaan 80th Anniversary Wonder Woman.

Sebelumnya, telah dirilis Gift Set Space Jam 25th, Space Jam Movie, dan Justice League Series dengan pilihan berat 0,5 gram dan tersedia di toko resmi Lotus Archi di berbagai marketplace Indonesia.

Lotus Gold dan Lotus Archi berharap dengan inovasi ini, pasar perhiasan dan logam mulia di Indonesia dapat semakin bergairah, sehingga pada akhirnya dapat mendorong laju roda perekonomian.

Selain untuk melengkapi penampilan harian dan menambah kepercayaan diri, berbagai produk perhiasan Lotus Gold untuk seri Wonder Woman bisa menjadi item koleksi bagi penggemar karakter Warner Bros, sedangkan khusus Gift Series Lotus Archi x Warner Bros dapat menjadi investasi jangka panjang. (N-2)