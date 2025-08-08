Cantik dan Bermakna, Ini Koleksi Perhiasan Terbaru Goldmart di Ulang Tahun ke-34

Koleksi Star Leaf(MI/Nike Amelia Sari)

PERHIASAN itu tampak indah, diantaranya ada kalung, cincin, anting yang memiliki bentuk seperti daun semanggi (clover leaf). Rupanya, perhiasan bertajuk Star Leaf itu terinspirasi dari keindahan bintang di langit malam. Star Leaf hadir sebagai pengingat bahwa cahaya selalu ada di setiap perjalanan hidup setiap orang. Desain Star Leaf itu timeless (tak lekang waktu) dan bisa dikenakan dengan outfit apa pun. Koleksi ini melambangkan keberuntungan, arahan, dan ikatan yang abadi.

Lalu, ada pula koleksi perhiasan bertajuk polaris yang seperti bintang utara (northern star), yang bermakna sebagai penunjuk arah. Polaris menjadi simbol keteguhan dan kejelasan di tengah ketidakpastian. Koleksi ini mengingatkan untuk tetap teguh pada tujuan dan mengikuti jalan yang benar, apa pun rintangannya.

Tak kalah menarik ialah koleksi bertajuk Eternal Knots dengan simpul yang menarik. Koleksi ini terinspirasi dari simpul tradisional yang menyimbolkan ikatan kuat antar generasi, yang menghadirkan makna cinta yang tak terputus. Menariknya, koleksi Eternal Knot menjadi bagian dari lini eksklusif Gold Master 24K, yang mana koleksi ini dibuat dari emas murni 99,99%.

Keseluruhan koleksi perhiasan terbaru itu hadir dalam kampanye bertajuk Unbreakable Bond yang dihadirkan oleh toko perhiasan Goldmart, dalam rangka merayakan anniversary ke-34. Kampanye Unbreakable Bond merepresentasikan kekuatan ikatan yang tak terputus, selaras dengan perjalanan Goldmart dalam menjaga hubungan dengan para pelanggan selama lebih dari tiga dekade.

Seluruh koleksi Goldmart Signature Collection itu dirancang bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi sebagai simbol cinta, kenangan, dan nilai hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan emosional yang hidup dalam setiap detailnya. "Model-model ini kita harapkan bisa menjadi simbol, jadi bisa berkesan untuk customer kami yang sudah loyal dengan Goldmart sejak 1991," kata Yolana Limman, Marketing Division Head Goldmart, saat ditemui Media Indonesia dalam acara bertajuk Unbreakble Bond, yang digelar di toko Goldmart di mal Margocity, Depok, Jumat (8/8).

Program Promosi Tiga Hari

Selama program promosi di Margocity dari tanggal 08 - 10 Agustus 2025, pelanggan akan dimanjakan dengan berbagai promo menarik, yaitu diskon hingga 40% dan extra cashback hingga 1 juta. Selain itu, pelanggan juga bisa mendapatkan logam mulia hingga 1 gr dengan minimal transaksi 10 juta rupiah.

Tak hanya itu, selama roadshow berlangsung, bagi pelanggan yang berbelanja koleksi terbaru akan mendapatkan free Titisan Essential Oil. Lalu, pelanggan dapat mengikuti berbagai aktivitas seru, salah satunya Wheel of Fortune yang berhadiah baby gold, elantier house of gift, goldmart exclusive gift hingga 1 juta rupiah dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Selain itu, bagi kamu yang suka foto, kamu bisa foto-foto cantik di area photobooth yang dimulai pada 7-17 Agustus 2025 dan pelanggan juga dapat mengabadikan momen kebersamaan dengan mirror photobooth yang berlangsung pada 9 Agustus 2025 pada pukul 16.00 - 19.00 WIB.

Sekadar informasi, setelah berkiprah selama lebih dari 34 tahun, Goldmart sudah memiliki 15 showroom dan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Goldmart juga hadir di department store seperti Metro, Seibu, Matahari, dan Sarinah. (Nas/M-3)