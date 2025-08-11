Headline
Tasya Farasya Rilis Koleksi Perhiasan Bamboo Mother of Pearl

Basuki Eka Purnama
11/8/2025 04:56
Tasya Farasya Rilis Koleksi Perhiasan Bamboo Mother of Pearl
Koleksi perhiasan dari Tasya Farasya, Bamboo Mother of Pearl(MI/HO)

IKON kecantikan Tasya Farasya bekerja sama dengan Passion Jewelry merilis koleksi perhiasan Bamboo Mother of Pearl.

Koleksi nan istimewa ini memadukan kemilau Mother of Pearl dengan kekuatan simbolis bambu, melahirkan karya perhiasan yang sarat makna sekaligus mempesona.

Terinspirasi dari perjalanan hidup Tasya Farasya, koleksi ini menggabungkan 3 elemen yang unik yaitu bambu yang adalah simbol pertumbuhan dan kekuatan, kupu-kupu dengan proses transformasinya dan seperti mutiara yang tetap bersinar dalam keadaan apapun.

Baca juga : Cantik dan Bermakna, Ini Koleksi Perhiasan Terbaru Goldmart di Ulang Tahun ke-34

“Koleksi ini bukan sekadar perhiasan; ini merupakan personal story aku, tentang bagaimana aku belajar bertumbuh dan bertransformasi" ujar Tasya Farasya. 

Perpaduan harmonis antara Mother of Pearl dan elemen bambu menggambarkan bagaimana keindahan sejati bertumbuh saat kita merangkul ketangguhan dan berevolusi melewati tantangan hidup.

Setiap karya yang dibuat dengan penuh ketelitian dalam Bamboo Mother of Pearl Collection memancarkan pesona abadi, dirancang untuk diwariskan lintas generasi. 

Mulai dari gelang, cincin, hingga anting yang diolah dengan detail halus, seluruh koleksi ini merupakan perwujudan dedikasi Passion Jewelry terhadap keahlian tangan, seni bercerita, dan estetika yang tak lekang waktu.

"Berkolaborasi dengan Tasya memberikan kami kesempatan untuk menghadirkan koleksi yang kaya akan makna namun tetap memancarkan keindahan yang dapat dikenakan setiap hari," ujar Founder Passion Jewelry Airyn Tanu. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
