Peternak Unggas Kecewa, Harga Ayam Hidup Jatuh

PARA peternak unggas kecewa dengan merosotnya harga jual ayam saat ini. Jatuhnya harga di tingkat peternak ini mengakibatkan kerugian

besar bagi mereka.

Salah seorang peternak ayam asal Tasikmalaya, Nurul Ikhwan, mengatakan,

saat ini harga ayam hidup (live bird) jatuh sampai menyentuh Rp12 ribu

per kilogram. Kondisi itu membuat peternak ayam selalu merugi.

Menurutnya, harga jatuh akibat perusahaan integrator tidak berkomitmen dalam menyelesaikan rantai dinginnya. Akibatnya, masih banyak ditemukan integrator yang sama-sama menjual ayam hidup di tempat yang

sama dengan peternak ayam mandiri.

Selain itu, dia menilai kondisi ini juga akibat tidak efektifnya

Permendag No 7 tahun 2020 mengenai batas harga yang layak bagi peternak

yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI. "Makanya kami

akan menggelar aksi terkait hal ini," katanya di Bandung, Rabu (18/8).

Dia memastikan aksi akan digelar di Jakarta dengan dibantu unsur

mahasiswa. Aksi dari Aliansi Muda Perunggasan Indonesia itu sebagai bentuk kekecewaan dan protes para peternak ayam karena harga

ayam yang selalu jatuh di tingkat peternak (on farm).

"Sehingga kami, peternak ayam, dan aliansi mahasiswa peternakan terus

berjuang dalam memerdekakan peternak rakyat mandiri khususnya berskala

UMKm," katanya.

Dia menuturkan surat pemberitahuan aksi damai ini sudah disampaikan ke Mabes Polri. Mengingat masih dalam masa PPKM, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih elegan, mengikuti aturan PPKM.

"Tentunya kami ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa usaha ayam ras pedaging milik peternak mandiri UMKM wajib diselamatkan oleh negara. Saat ini kami masih merasa dijajah oleh sistem integrasi para kapitalis perusahaan luar Indonesia yang berbisnis perunggasan di dalam negeri," ucap Nurul.

Menurutnya, pemerintah cukup menjaga komitmen aturan yang dibuatnya

sendiri seperti Permentan 32/2017 dan Permendag 07/2020 agar peternak

ayam mandiri dapat terjamin perlindungannya. "Kita ingin sampaikan pesan ini kepada Presiden Republik Indonesia bahwa jajarannya belum bisa memberikan kepastian perlindungan bagi usaha kami."

Adapun tuntutan aksi dapai ini yaitu: Pertama, Menuntut Presiden RI dan

Jajarannya untuk menerbitkan Perpres perlindungan peternak ayam mandiri

dalam negeri.

Kedua, menerapkan harga bibit anak ayam umur sehari (DOC) di angka 20% dari harga jual live bird dan mengacu pada Permendag RI No. 7/2020 dibawah Rp6000 per ekor saat ini harga DOC sudah menyentuh angka Rp7.500 per ekor

Ketiga, menjaga komitmen Kementan RI pada alokasi DOC final stock 50:50

secara jelas dengan peternak sesuai Permnetan 32 tahun 2017.

Keempat, menjaga komitmen dalam menstabilkan harga jual live bird sesuai Permendag RI No. 7/2020 yaitu berkisar Rp19.000-Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak (on farm )

Dan terakhir, memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi/importir GPS yang tetap menjual live bird dan tidak menyerap ke RPHU perusahaan integrasi. Sanksi dapat berupa pengurangan kuota GPS bahkan pencabutan izin impor GPS. (N-2)