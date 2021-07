Bulog Sumut Targetkan Penyaluran Bantuan Beras Selesai Dalam 30 Hari

PERUM Bulog Divre Sumatera Utara (Sumut) menargetkan penyaluran bantuan beras kepada hampir 1 juta keluarga sasaran di wilayah kerjanya akan memakan waktu selambatnya 30 hari. Kepala Perum Bulog Divre Sumut Arif Mandu mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bantuan beras mulai Kamis (22/7).

"Insha Allah, besok akan mulai disalurkan. Targetnya selesai dalam waktu 30 hari ," ujarnya, Rabu (21/7).

Dia menjelaskan, bantuan beras akan dibagikan kepada sekitar 952.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yakni mereka yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Setiap KPM akan mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg dengan frekuensi satu kali paket bantuan. Dan dalam penyalurannya, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Arif memastikan penyaluran bantuan ini akan diawasi langsung Pemprov Sumut dan instansi lain yang berwenang. Dia juga memastikan pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan beras untuk program ini.

Kepala Kantor PT Pos Medan Dino Hariyadi mengatakan, secara teknis penyaluran bantuan ini akan lebih mudah karena sebelumnya mereka sudah menyalurkan BST kepada masyarakat Sumut.

"Masalah yang sering dihadapi itu karena yang bersangkutan tidak ada di rumah. Karena ini by name by address jadi kita harus memberikannya langsung kepada yang bersangkutan," pungkasnya. (OL-15)