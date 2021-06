Karyawan Pabrik Furnitur Positif Covid-19

BEBERAPA karyawan perusahaan furniture asal Swedia di kawasan Kota Baru Parahyangan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Bandung Barat, Agus Ganjar Hidayat. Pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran sumber penularan terhadap para pegawai yang positif tersebut.

"Informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP, bahwa betul ada sembilan karyawan IKEA positif Covid-19," kata Agus, Sabtu (5/6).

Para karyawan yang terpapar Covid-19 berasal dari sekitar wilayah Bandung Barat seperti Padalarang, Ngamprah, dan Sindangkerta. Puskesmas dan Dinas Kesehatan melakukan tracing dan testing terutama bagi kontak erat karyawan yang positif Covid-19.

"Puskesmas dan Dinkes serta perusahaan langsung melakukan tracing dan testing. Data pegawai by name by address sudah diberikan ke Puskesmas," bebernya.

Sumber penularan belum diketahui dari mana berasal, yang jelas mereka dipastikan tidak mengalami gejala sehingga hanya diminta melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Bandung Barat, Asep Sodikin mengungkapkan, terpaparnya sembilan karyawan perusahaan ritel itu diketahui seusai dilakukan swab antigen massal kepada 400 karyawannya.

"Dari laporan yang masuk, ada sembilan orang pegawai positif. Itu diperoleh dari tes tanggal 2-3 Juni langsung oleh pihak IKEA," ungkapnya.

Meski ditemukan sejumlah karyawan positif, IKEA masih tetap masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja, jumlah karyawan yang bekerja

dikurangi untuk mencegah penyebaran lebih luas.

"Sebetulnya, ratusan orang kontak erat hasil antigen juga sudah dinyatakan negatif. Tapi demi keamanan, pihak perusahaan mengambil kebijakan merumahkan sebagian karyawan," tambahnya. (N-1)

