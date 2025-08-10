Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Resmikan 6 Kodam Baru

Presiden Prabowo Subianto(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru dan melantik pasukan elite TNI, Minggu (10/8). Peresmian ini dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer," kata Prabowo.

Selain enam Kodam baru, Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Komando Pasukan Khusus, dan 20 Brigade Teritorial Pembangunan.

Baca juga : Pesan Prabowo untuk 2.000 Perwira Muda: Jadilah Polisi dan Tentara Pembela Rakyat

Peresmian tersebut turut mencakup satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, serta lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

Presiden juga melantik tiga panglima pasukan elite TNI, yaitu Kopassus, Kopasgat, dan Korps Marinir.

Oleh karenanya, Prabowo memanggil tiga perwira tinggi yang akan memimpin pasukan elite TNI persebut. Pertama, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen Djon Afriadi.

Kemudian, Komandan Kopasgat (Dankopasgat) Marsda TNI Deny Muis dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi.

Prabowo selanjutnya melantik mereka dengan memasangkan tanda jenderal bintang tiga, pistol, dan tongkat komando. (H-4)