Gekira Salurkan Sembako untuk Ratusan Koster Gereja, Tegaskan Persatuan Nasional di Momentum Paskah

PIMPINAN Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) menggelar kegiatan pembagian bantuan sosial berupa sembako kepada ratusan koster gereja dari berbagai denominasi di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/4), ini mengusung tema “Persatuan Nasional Fondasi Keutuhan Bangsa.”

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan GEKIRA dalam menghadirkan program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan kebangsaan lintas elemen.

Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi, menegaskan bahwa pembagian sembako kepada para koster gereja ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi sayap Partai Gerindra dalam momentum Paskah.

“Pembagian sembako kepada para koster gereja ini kami lakukan dalam rangka menyambut Paskah, sebagai ekspresi kasih dan kepedulian GEKIRA bersama Partai Gerindra kepada para pelayan gereja yang selama ini setia mengabdi,” ujar Nikson.

Ia menambahkan, koster memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja karena bersentuhan langsung dengan jemaat dalam keseharian pelayanan.

“Koster merupakan ujung tombak gereja yang bekerja dalam senyap, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Karena itu, momentum berbagi kasih ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menghadirkan pelayanan nyata bagi jemaat dan masyarakat luas,” lanjutnya.

“Momentum ini adalah bentuk nyata dari pesan Presiden Prabowo Subianto yang kami terjemahkan ke dalam program-program konkret organisasi, yakni menghadirkan kepedulian bagi masyarakat akar rumput yang paling membutuhkan,” pungkas Nikson.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PP GEKIRA, Yeremias Ndoen, menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk konkret penerjemahan pesan kebangsaan yang menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat kecil.

Yeremias Ndoen menyatakan gerakan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang GEKIRA dalam mendukung arah pembangunan nasional.

“Kita memang tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada, tetapi gerakan berbagi kasih ini adalah tanda kehadiran kami di tengah umat dan masyarakat. Ini adalah langkah kecil dengan makna besar, sekaligus wujud komitmen kami untuk terus mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat solidaritas sosial dan persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Melki Suawah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan berbagi kasih untuk koster gereja ini merupakan bagian dari rangkaian aksi sosial berkelanjutan yang telah dilakukan GEKIRA dalam beberapa waktu terakhir.

“Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari gerakan berbagi kasih yang sebelumnya telah kami lakukan kepada korban bencana di Sumatera Utara, perayaan Natal di Jakarta dan Sorong, serta pembagian bantuan kepada umat Muslim dalam menyambut Idul Fitri di Jakarta. Hari ini, kami melanjutkan komitmen itu dengan menyapa para koster gereja sebagai bagian penting dari komunitas pelayanan,” jelas Melki.

Ia menekankan bahwa rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan semangat inklusivitas dan persatuan yang terus dijaga oleh GEKIRA. Bantuan sosial yang diberikan tidak hanya dimaknai sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai simbol kehadiran, kepedulian, dan solidaritas lintas iman dalam kehidupan berbangsa.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Jean Marie Tulung, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, serta pimpinan aras gereja seperti PGLII, PGI, Orthodox, Katolik, dan PGPI. Ratusan koster gereja dari puluhan denominasi di wilayah Jakarta juga hadir dan menerima bantuan secara langsung.

Melalui kegiatan ini, PP GEKIRA menegaskan bahwa persatuan nasional tidak hanya dibangun melalui wacana besar, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah. Momentum Paskah menjadi pengingat bahwa nilai kasih, pengorbanan, dan kepedulian harus terus dihidupi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (H-2)