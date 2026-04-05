Legislator Tangsel, Idul Fitri 1447 H Momentum Silaturahmi Akbar Perkuat Persaudaraan

MOMENTUM lebaran hari raya Idul Fitri 1447 H menjadi silaturahmi akbar dalam merajut dan memperkuat tali silaturahmi dan persaudaaran pada sesama anak bangsa.

"Harapan kita semua melalui lebaran Idul Fitri di bulan Syawal 1447 H ini kita merajut kembali silaturahmi dan tali persaudaraan sesama keluarga,kerabat,handai tolan serta sesama anak bangsa.Pendek kata momentum kebahagiaan hari raya ini menjadi silaturahmi akbar sesama kita," kata HM Salman Faris ,legislator anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) pada acara halal bihalal di YPI Darussalam, Pamulang, Tangsel, belum lama ini.

Salman yang juga pembina Yayasan Pendidikan Islam ( YPI) Darussalam mengutarakan melalui Idul Fitri kita kembali kepada fitrah dengan menggemakan takbir kebesaran Allah swt setelah menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan.

"Setelah berpuasa kita berlebaran saling memaafkan sesama keluarga,kerabat dan handai tolan.Menyambung kembali silaturahmi yang mungkin pernah terputus antara keluarga.Selama 11 bulan mungkin juga kita ada kekhilafan dan kesalahan dalam berinteraksi satu sama lain," papar Salman yang pernah menjabat Ketua MUI Tangsel.

Lebih dari itu,lanjut anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Golkar dua periode ini ,Ramadan dan lebaran juga penerapan ibadah sosial melalui zakat fitrah ,zakat mal juga berbagi tali kasih saat bersalaman lebaran.

Menyinggung adanya perbedaan waktu perayaan lebaran,menurutnya mesti dimaklumi dengan tetap menjaga toleransi, kerukunan dan kebersamaan.

"Mari kita tetap jaga persatuan dan persaudaraan,perbedaan hal biasa.Perbedaan juga bisa menjadi rahmat dengan saling pengertian satu sama lain, " pungkas Salman.

Sebelumnya , Khatib salat Idul Fitri di YPI Darussalam ,Ust Hamdi Supriadi mengingatkan kembali usai Ramadan agar bekal ibadah dan taqwa selama satu bulan puasa dapat terus dipertahankan. "Dengan Idul Fitri kita kembali ke fitri dengan mem bersihkan hati dari kesalahpahaman dan kebencian.Kita pupuk kasih sayang dan perkuat persaudaraan," tukasnya. (H-2)