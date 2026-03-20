Diskominfosantik Bekasi Siapkan WiFi dan CCTV, Dukung Kelancaran Mudik Lebaran

Caption foto: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi menyiapkan WiFi dan CCTV di Posko Terpadu Mudik Lebaran 2026.(DOK. PEMKABBEKASI)

DINAS Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi menyiapkan fasilitas jaringan WiFi serta kamera pengawas (CCTV) di Posko Terpadu Museum Gedung Juang, Tambun Selatan, guna mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas pemantauan arus lalu lintas selama periode mudik," kata Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, di Cikarang, dalam keterangannya, Kamis (19/3).

Yan Yan mengatakan tim jaringan diterjunkan langsung untuk memasang sekaligus memastikan instalasi berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara maksimal oleh petugas gabungan, khususnya di Posko Terpadu Mudik Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, kehadiran infrastruktur digital ini menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengawasan terpadu selama periode arus mudik hingga arus balik Idul Fitri tahun ini.

"Pemasangan CCTV dan jaringan WiFi ini bertujuan memberikan kemudahan dalam memantau kondisi lalu lintas secara realtime sehingga setiap potensi hambatan dapat segera diantisipasi," ujarnya.

Ia menambahkan instalasi teknologi tersebut juga memungkinkan pimpinan daerah beserta jajaran terkait memantau situasi secara langsung dari mana pun dan kapan pun.

"CCTV yang terpasang dapat diakses langsung oleh Plt. Bupati Bekasi Bapak Asep Surya Atmaja sehingga beliau dapat memastikan arus mudik berjalan dengan aman dan nyaman, sekaligus memudahkan koordinasi dengan Forkopimda apabila terjadi kendala di jalur lintasan mudik," kata Yan Yan.

Mendukung Kelancaran Mudik

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum, memastikan instalasi fasilitas tersebut mampu menghasilkan kualitas jaringan yang stabil serta jangkauan CCTV yang strategis.

"Kita berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu menempatkan perangkat CCTV di titik-titik krusial guna memberikan gambaran menyeluruh kondisi lalu lintas di sekitar Posko Mudik Gedung Juang. Selain itu, jaringan WiFi yang kami siapkan juga mendukung kebutuhan komunikasi dan koordinasi petugas di lapangan," ujarnya.

Bahrul menyatakan melalui penguatan infrastruktur digital ini, Diskominfosantik Kabupaten Bekasi menunjukkan peran sentral sebagai enabler dalam mendukung kelancaran arus mudik.

"Kami berharap pengelolaan mudik Lebaran 2026 di wilayah Kabupaten Bekasi dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat," pungkasnya. (AK/I-1)