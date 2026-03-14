H-7 Lebaran: Jalur Puncak Masih Lengang, Polisi Waspadai Lonjakan Arus Ngabuburit

Jalur Puncak terpantau lancar pada H-7 Lebaran 2026 dengan volume 1.100 kendaraan/jam.(Antara)

MEMASUKI H-7 Hari Raya Idul Fitri 1447 H, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, terpantau masih mengalir lancar pada Sabtu (14/3) pagi. Meski demikian, kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas jika volume kendaraan meningkat tajam menjelang sore hari.

Berdasarkan data Satlantas Polres Bogor hingga pukul 11.00 WIB, jumlah kendaraan yang keluar dari Gerbang Tol (GT) Ciawi menuju arah Puncak tercatat berada di angka 1.100 kendaraan per jam. Angka ini dinilai masih di bawah ambang batas kepadatan normal.

KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Azhari, mengungkapkan bahwa situasi "lengang" ini merupakan pola umum selama bulan Ramadhan, di mana aktivitas wisata cenderung menurun drastis pada pagi hingga siang hari.

Baca juga : Arus Mudik: Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas One Way Sepenggal di Jalur Puncak

Ambang Batas One Way

Kendati saat ini arus masih terkendali, kepolisian tetap menyiagakan personel di Pos Terpadu Simpang Gadog. Iptu Ardian menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas satu arah (one way) akan langsung diterapkan apabila volume kendaraan menyentuh angka psikologis tertentu.

"Kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah kalau jumlah kendaraan yang menuju ke arah Puncak sudah mencapai 2.000 kendaraan per jam," ujar Ardian di Bogor, Sabtu (14/3).

Waspada 6 Titik Rawan Macet Sore Hari

Pihak kepolisian memprediksi peningkatan volume kendaraan baru akan terjadi setelah pukul 16.00 WIB atau selepas ibadah salat Asar. Hal ini dipicu oleh meningkatnya mobilitas masyarakat lokal yang mencari takjil atau menuju pasar tumpah.

Terdapat enam titik krusial yang menjadi fokus pengamanan pada sore hari ini, di antaranya:

Pasir Muncang

Simpang Megamendung

Pasar Cisarua

Simpang Lokawiratama

Jatiwangi

Gunung Mas

Operasi Ketupat 2026 di kawasan Puncak kini telah memasuki hari kedua. Petugas terus melakukan pemantauan intensif melalui jaringan CCTV dan analisis data gerbang tol untuk memastikan kelancaran arus mudik dini maupun aktivitas warga lokal menjelang Lebaran 2026. (Z-10)