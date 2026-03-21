Heboh! Lucinta Luna Sholat Ied di Korea Selatan Pakai Sarung dan Peci: Aku Muhammad Fatah

Lucinta Luna

SELEBGRAM fenomenal Lucinta Luna kembali menggemparkan jagat maya di momen Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Sabtu (21/3/2026). Melalui unggahan terbarunya, artis yang kerap tampil feminin ini mengejutkan publik dengan melaksanakan sholat Ied di Seoul, Korea Selatan, mengenakan atribut ibadah laki-laki lengkap.

Dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Lucinta Luna terlihat khusyuk mengenakan baju koko, sarung, dan peci hitam. Penampilan ini sangat kontras dengan citra glamor yang selama ini melekat padanya.

Sholat Ied di Barisan Saf Laki-laki

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lucinta Luna melaksanakan ibadah tersebut di Seoul Central Mosque. Tak hanya soal pakaian, ia juga secara berani menempatkan diri di barisan saf laki-laki, mengikuti kodrat aslinya sebagai seorang pria.

Rambut panjang yang biasanya ia gerai pun tampak diikat rapi dan disembunyikan di balik peci. Wajahnya pun tampil polos tanpa riasan makeup tebal seperti biasanya, menambah kesan religius di hari kemenangan tersebut.

Kutipan Menyentuh Lucinta Luna:

"Meskipun Aku hanyalah seorang Pendosa yang tak luput dari Penyimpangan, izinkan aku, Muhammad Fatah, di hari yang suci ini untuk beribadah lebih dekat kepadamu Ya Allah," tulis Lucinta dalam keterangan unggahannya.

Langkah Keberanian Muhammad Fatah

Lucinta Luna menjelaskan bahwa keputusannya untuk tampil sebagai pria saat beribadah adalah sebuah langkah besar dalam perjalanan spiritualnya. Ia mengaku ingin perlahan memperbaiki diri dan mengurangi rasa gengsi untuk kembali ke fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT sejak ia lahir.

"Di momen Idul Fitri ini, untuk pertama kalinya saya memberanikan diri menunaikan sholat ied berjamaah di masjid di negeri seberang. Berdiri di barisan saf laki-laki, itu adalah sebuah langkah keberanian kecilku, seperti penuh makna dalam perjalanan imanku," tambahnya.

Alasan Memilih Korea Selatan

Menanggapi komentar netizen, Lucinta sempat mengungkapkan alasannya tidak melakukan hal serupa di Indonesia. Ia mengaku merasa lebih nyaman beribadah di luar negeri karena faktor privasi dan ketenangan batin.

"Di Indo belum berani terima hujatan," jawabnya singkat saat membalas salah satu komentar pengikutnya di media sosial.

Aksi Lucinta Luna ini pun menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan dan mendoakan agar ia tetap konsisten dalam memperbaiki diri, namun tak sedikit pula yang masih mempertanyakan konsistensi penampilannya di masa depan. (Z-4)