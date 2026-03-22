Bacaan Niat Puasa Syawal Lengkap dengan Keuatamaan dan Maknanya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Setelah merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri 1447 H, umat Muslim dianjurkan untuk tidak mengendurkan semangat ibadahnya. Salah satu amalan sunnah yang sangat ditekankan (sunnah muakkad) adalah melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Ibadah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol konsistensi seorang hamba setelah digembleng selama sebulan penuh di bulan Ramadhan.
Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW sangat menganjurkan amalan ini karena fungsinya sebagai penyempurna ibadah wajib, layaknya shalat sunnah rawatib bagi shalat fardhu.
Secara teknis, puasa Syawal dapat dimulai pada tanggal 2 Syawal (sehari setelah Idul Fitri) hingga akhir bulan Syawal. Berdasarkan penanggalan Hijriah 2026, 1 Syawal 1447 H diprediksi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Dengan demikian, umat Islam dapat mulai berpuasa pada:
Niat merupakan rukun terpenting dalam ibadah. Berbeda dengan puasa wajib, niat puasa sunnah seperti Syawal boleh dilakukan pada pagi atau siang hari selama Anda belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa sejak fajar.
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatis Syawwâli lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah ta’ala."
نَوَيْتُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma hâdzal yaumi ‘an adâ’i sunnatis Syawwâli lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Aku berniat puasa sunnah Syawal hari ini karena Allah ta’ala."
Ada alasan kuat mengapa amalan ini sangat istimewa di mata Allah SWT:
Puasa enam hari Syawal harus berurutan atau boleh terpisah, hukum membatalkan puasa Syawal, dan saat silaturahmi sebaiknya melanjutkan puasa Syawal atau boleh dibatalkan.
Pembahasan tentang puasa Syawal terkait dalil hukum dan beda pendapat mazhab, nilainya seperti puasa setahun, orang yang tidak berpuasa Ramadan, dan niat puasa Syawal. Berikut penjelasannya.
disaran.kan untuk melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sebagai bentuk adaptasi tubuh agar tidak mengalami perubahan yang terlalu cepat
Ada salah satu masalah dalam menggabungkan puasa qadha Ramadan yang berstatus wajib dengan puasa sunah enam hari di bulan Syawal. Berikut penjelasan para ulama.
Puasa Syawal merupakan praktik puasa sunnah yang dilakukan umat Muslim setelah selesai bulan Ramadan. Puasa ini dikenal sebagai puasa enam hari di bulan Syawal.
