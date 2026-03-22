Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Bacaan Niat Puasa Syawal Lengkap dengan Keuatamaan dan Maknanya

Reynaldi Andrian Pamungkas
22/3/2026 22:15
Bacaan Niat Puasa Syawal Lengkap dengan Keuatamaan dan Maknanya
ilustrasi(Freepik)

Setelah merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri 1447 H, umat Muslim dianjurkan untuk tidak mengendurkan semangat ibadahnya. Salah satu amalan sunnah yang sangat ditekankan (sunnah muakkad) adalah melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Ibadah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol konsistensi seorang hamba setelah digembleng selama sebulan penuh di bulan Ramadhan.

Apa Itu Puasa Syawal?

Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW sangat menganjurkan amalan ini karena fungsinya sebagai penyempurna ibadah wajib, layaknya shalat sunnah rawatib bagi shalat fardhu.

Kapan Pelaksanaan Puasa Syawal 2026?

Secara teknis, puasa Syawal dapat dimulai pada tanggal 2 Syawal (sehari setelah Idul Fitri) hingga akhir bulan Syawal. Berdasarkan penanggalan Hijriah 2026, 1 Syawal 1447 H diprediksi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Dengan demikian, umat Islam dapat mulai berpuasa pada:

  • Awal Pelaksanaan: Minggu, 22 Maret 2026 (2 Syawal).
  • Ketentuan: Boleh dilakukan secara berturut-turut (lebih utama) atau berselang-seling selama masih dalam bulan Syawal.

Bacaan Niat Puasa Syawal

Niat merupakan rukun terpenting dalam ibadah. Berbeda dengan puasa wajib, niat puasa sunnah seperti Syawal boleh dilakukan pada pagi atau siang hari selama Anda belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa sejak fajar.

1. Niat Jika Dibaca Malam Hari

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatis Syawwâli lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah ta’ala."

2. Niat Jika Dibaca Siang Hari (Mendadak)

نَوَيْتُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma hâdzal yaumi ‘an adâ’i sunnatis Syawwâli lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Aku berniat puasa sunnah Syawal hari ini karena Allah ta’ala."

Keutamaan dan Makna Puasa Syawal

Ada alasan kuat mengapa amalan ini sangat istimewa di mata Allah SWT:

  1. Pahala Setara Puasa Setahun Penuh: Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa pun yang berpuasa Ramadhan lalu menyambungnya dengan enam hari di bulan Syawal, pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun.
  2. Tanda Diterimanya Amal Ramadhan: Para ulama menyebutkan bahwa salah satu ciri amal ibadah yang diterima Allah adalah adanya keinginan untuk melanjutkan kebaikan tersebut di waktu berikutnya.
  3. Penyempurna Kekurangan Ramadhan: Puasa sunnah ini berfungsi menambal kekurangan atau cacat yang mungkin terjadi selama kita menjalankan puasa wajib. (Z-4)



Editor : Reynaldi
