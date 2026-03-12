Headline
Persiapan Sahur! Cek Waktu Imsak Jakarta Jumat 13 Maret 2026 Terbaru

mediaindonesia.com
12/3/2026 18:00
Persiapan Sahur! Cek Waktu Imsak Jakarta Jumat 13 Maret 2026 Terbaru
Ilustrasi(Antara)

Jadwal Imsak dan Subuh Jakarta Hari Ini Jumat 13 Maret 2026

Memasuki hari ke-23 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di DKI Jakarta kini berada di krusial sepuluh malam terakhir. Mengetahui jadwal Imsak dan Subuh secara akurat sangat penting untuk memastikan ibadah puasa diawali dengan benar dan tidak terburu-buru saat menyantap sahur.

Jadwal Imsakiyah Jakarta 13 Maret 2026

Waktu Ibadah Jam (WIB)
Imsak 04:33
Subuh 04:43
Zuhur 12:06
Asar 15:11
Maghrib 18:10
Isya 19:19

Niat Puasa Ramadan

Jangan lupa untuk melafalkan niat puasa di dalam hati atau secara lisan sebelum waktu fajar tiba:

“Nawaitu shauma ghadin ‘an adaa’i fardhi syahri Ramadhāna hādzihis sanati lillāhi ta‘ālā.”

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini 12 Maret 2026 dan Imsakiyah

Artinya: Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.

Keutamaan Sahur di Hari Jumat Terakhir

Sesuai sunnah Rasulullah SAW, mengakhirkan sahur mendekati waktu Imsak memiliki keberkahan tersendiri. Apalagi hari ini adalah hari Jumat di sepuluh malam terakhir Ramadan, waktu yang sangat mustajab untuk memperbanyak doa dan istighfar sebelum fajar menyingsing.

Tips Sahur agar Stamina Terjaga

  • Karbohidrat Kompleks: Konsumsi nasi merah, gandum, atau ubi agar energi dilepaskan secara perlahan.
  • Cukupi Hidrasi: Pastikan minum minimal 2-3 gelas air saat sahur untuk mencegah dehidrasi.
  • Hindari Kafein: Mengurangi kopi atau teh saat sahur dapat mencegah tubuh kehilangan cairan lebih cepat.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Jam berapa Imsak Jakarta hari ini?
Waktu Imsak untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026 adalah pukul 04:33 WIB.

2. Jam berapa waktu Subuh Jakarta hari ini?
Waktu sholat Subuh di Jakarta jatuh pada pukul 04:43 WIB.

3. Apakah boleh makan saat sudah masuk waktu Imsak?
Secara syariat, batas akhir makan sahur adalah saat terbit fajar (Subuh). Namun, waktu Imsak ditetapkan sebagai peringatan agar kita segera berhenti demi kehati-hatian.



