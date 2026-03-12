Persiapan Sahur! Cek Waktu Imsak Jakarta Jumat 13 Maret 2026 Terbaru

Headline
Memasuki hari ke-23 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di DKI Jakarta kini berada di krusial sepuluh malam terakhir. Mengetahui jadwal Imsak dan Subuh secara akurat sangat penting untuk memastikan ibadah puasa diawali dengan benar dan tidak terburu-buru saat menyantap sahur.
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:33
|Subuh
|04:43
|Zuhur
|12:06
|Asar
|15:11
|Maghrib
|18:10
|Isya
|19:19
Jangan lupa untuk melafalkan niat puasa di dalam hati atau secara lisan sebelum waktu fajar tiba:
“Nawaitu shauma ghadin ‘an adaa’i fardhi syahri Ramadhāna hādzihis sanati lillāhi ta‘ālā.”
Artinya: Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Sesuai sunnah Rasulullah SAW, mengakhirkan sahur mendekati waktu Imsak memiliki keberkahan tersendiri. Apalagi hari ini adalah hari Jumat di sepuluh malam terakhir Ramadan, waktu yang sangat mustajab untuk memperbanyak doa dan istighfar sebelum fajar menyingsing.
1. Jam berapa Imsak Jakarta hari ini?
Waktu Imsak untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026 adalah pukul 04:33 WIB.
2. Jam berapa waktu Subuh Jakarta hari ini?
Waktu sholat Subuh di Jakarta jatuh pada pukul 04:43 WIB.
3. Apakah boleh makan saat sudah masuk waktu Imsak?
Secara syariat, batas akhir makan sahur adalah saat terbit fajar (Subuh). Namun, waktu Imsak ditetapkan sebagai peringatan agar kita segera berhenti demi kehati-hatian.
