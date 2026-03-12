Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini 12 Maret 2026 dan Imsakiyah

Headline
Memasuki hari ke-22 Ramadan 1447 H pada Kamis, 12 Maret 2026, menjaga ketepatan waktu ibadah menjadi kunci utama bagi umat Muslim di Jakarta. Seiring dengan masuknya fase sepuluh malam terakhir Ramadan, mengetahui jadwal Maghrib dan Imsak secara presisi membantu Anda mengatur ritme ibadah dan aktivitas di tengah padatnya mobilitas ibu kota.
Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, waktu Maghrib di DKI Jakarta hari ini jatuh pada pukul 18:10 WIB.
Bagi Anda yang sedang berada di jalan atau menggunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, atau TransJakarta, disarankan untuk menyiapkan takjil sederhana guna menyegerakan berbuka puasa tepat waktu sesuai sunnah Rasulullah SAW.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:33
|Subuh
|04:43
|Zuhur
|12:06
|Asar
|15:11
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:10
|Isya
|19:19
Banyak warga Jakarta yang bertanya, apakah waktu berbuka di kota penyangga sama? Berikut adalah perbandingannya untuk hari ini:
1. Jam berapa buka puasa di Jakarta hari ini?
Waktu buka puasa (Maghrib) di Jakarta hari ini, 12 Maret 2026, adalah pukul 18:10 WIB.
2. Jam berapa Imsak di Jakarta besok pagi?
Imsak di Jakarta untuk tanggal 13 Maret 2026 diprediksi tetap berada di kisaran pukul 04:33 WIB.
3. Apa doa buka puasa yang sesuai sunnah?
“Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah” (Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah).
