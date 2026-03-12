Ilustrasi(Antara)

Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini 12 Maret 2026 dan Imsakiyah

Memasuki hari ke-22 Ramadan 1447 H pada Kamis, 12 Maret 2026, menjaga ketepatan waktu ibadah menjadi kunci utama bagi umat Muslim di Jakarta. Seiring dengan masuknya fase sepuluh malam terakhir Ramadan, mengetahui jadwal Maghrib dan Imsak secara presisi membantu Anda mengatur ritme ibadah dan aktivitas di tengah padatnya mobilitas ibu kota.

Jadwal Maghrib Jakarta Hari Ini (Buka Puasa)

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, waktu Maghrib di DKI Jakarta hari ini jatuh pada pukul 18:10 WIB.

Bagi Anda yang sedang berada di jalan atau menggunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, atau TransJakarta, disarankan untuk menyiapkan takjil sederhana guna menyegerakan berbuka puasa tepat waktu sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Tabel Jadwal Imsakiyah Jakarta 12 Maret 2026 Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:33 Subuh 04:43 Zuhur 12:06 Asar 15:11 Maghrib (Buka Puasa) 18:10 Isya 19:19

People Also Ask: Perbandingan Waktu Jabodetabek

Banyak warga Jakarta yang bertanya, apakah waktu berbuka di kota penyangga sama? Berikut adalah perbandingannya untuk hari ini:

Bogor: 18:15 WIB (Selisih 5 menit lebih lambat dari Jakarta).

18:15 WIB (Selisih 5 menit lebih lambat dari Jakarta). Depok: 18:14 WIB.

18:14 WIB. Tangerang: 18:14 WIB.

18:14 WIB. Bekasi: 18:13 WIB.

Tips Persiapan Berbuka di Jakarta (10 Malam Terakhir)

Antisipasi Macet: Puncak kemacetan di Jakarta biasanya terjadi antara pukul 16:30 hingga 17:30 WIB. Jika memungkinkan, mulailah perjalanan pulang lebih awal atau menepi di masjid terdekat 15 menit sebelum Maghrib.

Puncak kemacetan di Jakarta biasanya terjadi antara pukul 16:30 hingga 17:30 WIB. Jika memungkinkan, mulailah perjalanan pulang lebih awal atau menepi di masjid terdekat 15 menit sebelum Maghrib. Menu Praktis: Siapkan air mineral dan kurma di tas sebagai pembatal puasa awal sebelum melaksanakan sholat Maghrib berjamaah di fasilitas publik.

Siapkan air mineral dan kurma di tas sebagai pembatal puasa awal sebelum melaksanakan sholat Maghrib berjamaah di fasilitas publik. Energi I'tikaf: Karena sudah memasuki malam-malam ganjil, pastikan asupan nutrisi saat berbuka cukup (karbohidrat kompleks dan serat) untuk menunjang ibadah I'tikaf atau Tarawih hingga larut malam.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Jam berapa buka puasa di Jakarta hari ini?

Waktu buka puasa (Maghrib) di Jakarta hari ini, 12 Maret 2026, adalah pukul 18:10 WIB.

2. Jam berapa Imsak di Jakarta besok pagi?

Imsak di Jakarta untuk tanggal 13 Maret 2026 diprediksi tetap berada di kisaran pukul 04:33 WIB.

3. Apa doa buka puasa yang sesuai sunnah?

“Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah” (Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah).