Masuk Malam Lailatul Qadar! Cek Jadwal Buka Puasa Jakarta dan Bandung Hari Ini

Ilustrasi(Antara)

Jadwal Buka Puasa Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026 dan Adzan Maghrib Bandung

Memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi kunci utama bagi umat Muslim di Indonesia. Hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, bertepatan dengan hari ke-21 Ramadan, di mana kaum muslimin mulai memburu keutamaan malam Lailatul Qadar.

Jadwal Buka Puasa DKI Jakarta Hari Ini

Bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), berikut adalah jadwal lengkap imsakiyah dan waktu sholat merujuk pada data resmi Kementerian Agama RI:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:33 Maghrib (Buka Puasa) 18:11 Isya 19:19

Adzan Maghrib Bandung Hari Ini 11 Maret 2026

Untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, waktu berbuka puasa jatuh sedikit lebih lambat dibandingkan Jakarta. Berdasarkan jadwal resmi, adzan Maghrib di Bandung akan berkumandang pada pukul 18:12 WIB. Sementara itu, waktu Imsak untuk esok hari di Bandung diprakirakan pada pukul 04:29 WIB.

Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Saat menanti waktu berbuka, dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW:

"Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

(Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah.)

Tips Menjaga Energi di Sepuluh Malam Terakhir

Hidrasi Optimal: Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur).

Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur). Konsumsi Karbohidrat Kompleks: Saat sahur, pilih gandum atau nasi merah agar energi bertahan lebih lama hingga waktu berbuka.

Saat sahur, pilih gandum atau nasi merah agar energi bertahan lebih lama hingga waktu berbuka. Power Nap: Sempatkan tidur 15-20 menit di siang hari agar tetap bugar saat melaksanakan sholat tarawih dan i'tikaf di malam hari.