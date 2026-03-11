Masuk Malam Lailatul Qadar! Cek Jadwal Buka Puasa Jakarta dan Bandung Hari Ini

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi kunci utama bagi umat Muslim di Indonesia. Hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, bertepatan dengan hari ke-21 Ramadan, di mana kaum muslimin mulai memburu keutamaan malam Lailatul Qadar.
Bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), berikut adalah jadwal lengkap imsakiyah dan waktu sholat merujuk pada data resmi Kementerian Agama RI:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:33
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:11
|Isya
|19:19
Untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, waktu berbuka puasa jatuh sedikit lebih lambat dibandingkan Jakarta. Berdasarkan jadwal resmi, adzan Maghrib di Bandung akan berkumandang pada pukul 18:12 WIB. Sementara itu, waktu Imsak untuk esok hari di Bandung diprakirakan pada pukul 04:29 WIB.
Saat menanti waktu berbuka, dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW:
"Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."
(Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah.)
Malam ke-21 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu malam, 11 Maret 2026. Ini adalah awal dari rangkaian malam ganjil di mana umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah.
