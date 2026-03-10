Menuju Sport City, Kota Bekasi Resmikan Dua Venue Olahraga Baru Jelang HUT Ke-29

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto didampingi wakilnya Abdul Haris Bobihoe meresmikan Bekasi International Skate Track di kawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3).(DOK.PEMKOTBEKASI)

MENJELANG peringatan hari ulang tahun ke-29 Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meresmikan dua venue olahraga baru yakni Bekasi International Skate Track dan GOR Terpadu di Kompleks Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Ahmad Yani.

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Bekasi sebagai sport city sekaligus mendukung kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun ini.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas olahraga itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga sekaligus membuka ruang bagi masyarakat dalam beraktivitas dan mengembangkan potensi olahraga.

"Pembangunan fasilitas olahraga ini menjadi bagian dari upaya kita mendorong Bekasi sebagai sport city. Harapannya, fasilitas ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga masyarakat, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Bekasi," ujar Tri Adhianto di sela-sela peresmian.

Ia juga menjelaskan, Pemkot Bekasi akan melanjutkan sejumlah rencana pembangunan sebagai bagian dari kesinambungan program pengembangan kawasan olahraga. Salah satunya ialah pembangunan gedung enam lantai di kawasan tersebut serta pengembangan fasilitas energi surya sebagai sumber energi alternatif.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga akan melakukan pembenahan berbagai sarana olahraga lainnya. Di antaranya pembangunan ulang lapangan basket, perbaikan trotoar di sekitar kawasan stadion sepanjang kurang lebih 7 kilometer, pembenahan lintasan lari di stadion, hingga rehabilitasi sejumlah lapangan olahraga yang ada.

Dorong generasi muda raih prestasi

Menurut Tri, penataan kawasan olahraga ini bertujuan agar masyarakat Bekasi memiliki fasilitas yang lebih representatif untuk berolahraga, sekaligus mendorong lahirnya prestasi dari generasi muda.

"Fasilitas ini kita siapkan agar masyarakat memiliki ruang yang layak untuk berolahraga. Kami juga berharap dari tempat ini lahir atlet-atlet muda yang membanggakan Kota Bekasi," tambahnya.

Wali Kota berharap kehadiran venue olahraga baru ini dapat melahirkan lebih banyak talenta olahraga dari Kota Bekasi yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional.

Ia mencontohkan beberapa atlet muda asal Bekasi yang telah menunjukkan prestasi di kancah nasional seperti Gholy di cabang sepak bola serta Dewa dan Habibie di cabang futsal.

Menurutnya, keberhasilan para atlet tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Kota Bekasi untuk terus berlatih dan memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Bekasi International Skate Track dan GOR Terpadu diharapkan menjadi ruang pembinaan dan pengembangan atlet usia dini, sehingga proses regenerasi atlet dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan di Kota Bekasi. (AK/I-1)