Polisi Selidiki Dugaan Perampokan dan Pembunuhan Pasutri di Jatibening Bekasi

Suasana rumah korban dugaan perampokan dan pembunuhan di Perumahan Lingkar Prima Asri, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3).(Metrotvnews)

POLISI masih menyelidiki kasus dugaan perampokan disertai dengan pembunuhan pasangan suami istri (pasutri) pada sebuah rumah di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3) dini hari.

"Untuk pelakunya masih dalam penyelidikan, termasuk jumlah (pelaku)," ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Andi Muhammad Iqbal, dalam keterangannya, Senin.

Dia menjelaskan kronologi kasus perampokan tersebut berawal adanya laporan anak korban terkait perampokan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Jadi yang temukan terlebih dahulu itu adalah anak perempuannya yang tinggal di situ. Jadi, bertiga mereka tinggal," katanya.

Andi menambahkan, anak korban yang biasa dibangunkan oleh ibunya untuk persiapan makan sahur tiba-tiba tidak dibangunkan hingga alarm berbunyi pukul 04.00 WIB.

"Kemudian anak korban akhirnya turun untuk sahur, tapi dia kaget karena rumahnya masih gelap dan tidak ada jawaban saat dirinya memanggil orangtuanya," katanya.

Melihat situasi tersebut, korban berusaha membuka pintu kamar orangtuanya, namun gagal karena diduga sudah dirusak. Kemudian anaknya memanggil keluarga lainnya dan berhasil menuju ke TKP dan membuka paksa jendela kamar.

"Saat itulah kedua korban ditemukan dalam kondisi tergeletak, ayahnya berinisial EU, 65, ditemukan meninggal dunia dan istrinya P, 60, dalam kondisi kritis," jelas Andi.

Sejumlah barang hilang

Kasat Reskrim juga menyebutkan untuk luka-luka yang dialami para korban diakibatkan hantaman benda tumpul dan semua di bagian belakang kepala belakang. Namun, polisi masih menunggu keputusan resmi dari rumah sakit.

"Sementara untuk barang yang hilang itu dari keterangan anak korban, gelang emas di tangan korban dan dua kunci mobil, selebihnya masih kami lakukan pendataan," katanya.

Sebelumnya, beredar sebuah unggahan media sosial Instagram melalui akun @Infobekasi yang menuliskan adanya peristiwa perampokan di Kota Bekasi pada Senin dini hari.

"Suami istri terluka akibat penganiayaan di rumahnya, Kompleks Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Suaminya, EU, 65 tahun, meninggal, sementara istrinya, P, 60 tahun, mengalami luka serius, Senin, 2 Maret 2026," tulis akun tersebut. (H-4)

