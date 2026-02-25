Kecelakaan Bus Trans-Jakarta, Legislator: Pramudi Kelelahan karena Lokasi Pengambilan Armada Jauh

Bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan.(Antara)

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo menduga kecelakaan bus Trans-Jakarta yang terjadi salah satu pemicunya kelelahan adalah jarak tempuh para pramudi menuju depo.

Tidak sedikit sopir yang tinggal jauh dari lokasi pengambilan armada, sehingga sudah kelelahan bahkan sebelum mulai bertugas.

“Perlu dipastikan waktu kerja, waktu istirahat, jarak tempuh, dan pengaturan pergantian shift-nya untuk menjaga kondisi para pengendara terhindar dari kelelahan fisik maupun mental,” imbuh Francine melalui keterangannya, Rabu (25/2).

Ia juga menyoroti optimalisasi command center Trans-Jakarta. Menurut dia, sejumlah armada telah dilengkapi teknologi Advanced Driver Assistance System dan Driver Monitoring System (ADAS/DMS) yang seharusnya mampu mendeteksi potensi pengemudi mengantuk.

“Peralatan mahal ini dibeli dari pajak dan tarif masyarakat. Seharusnya bisa menjamin keselamatan penumpang di jalan,” tekannya.

Ia meminta manajemen memastikan seluruh armada, termasuk layanan mikrotrans, telah dipasangi perangkat ADAS/DMS dan terhubung dengan command center.

Jika belum, pemasangan harus segera dipercepat agar potensi kecelakaan dapat dicegah sejak dini.

Selain pembenahan sistem, Francine juga meminta Pemprov DKI memastikan seluruh korban mendapat perawatan terbaik hingga pulih sepenuhnya.

“Kami minta Pemprov memastikan kecelakaan ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (Far/I-1)