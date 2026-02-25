Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Usai Kecelakaan, PSI Desak Pemprov Benahi Sistem Manajemen Bus Trans-Jakarta

Mohamad Farhan Zhuhri
25/2/2026 13:44
Usai Kecelakaan, PSI Desak Pemprov Benahi Sistem Manajemen Bus Trans-Jakarta
Bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan.(Antara)

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membenahi sistem manajemen Trans-Jakarta menyusul kecelakaan dua bus di Koridor 13.

“Kecelakaan bus Trans-Jakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Rabu (25/2)

Peristiwa itu diduga bermula saat pengemudi berinisial Y kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. 

Baca juga : Sopir Mengantuk Akibat Kerja 2 Hari, Pramono Minta Sistem Rotasi Trans-Jakarta Dievaluasi

Bus yang dikendarainya keluar jalur hingga masuk ke lajur berlawanan dan menabrak bus dari arah sebaliknya. Sebanyak 24 penumpang dilaporkan mengalami luka ringan akibat guncangan benturan.

Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi Pemprov DKI dan manajemen Transjakarta. Ia meminta agar tidak ada lagi pengemudi yang bertugas dalam kondisi kelelahan.

“Para sopir tidak boleh mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Trans-Jakarta harus memastikan sopir-sopirnya selalu berada dalam kondisi prima ketika berkendara,” tegasnya. (Far/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
