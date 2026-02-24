Polda Metro Jaya Perburuk Oknum Mengaku Aparat yang Menganiaya Pegawai SPBU Cipinang

Headline
POLDA Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur tengah mendalami kasus penganiayaan yang melibatkan tiga pegawai SPBU 3413901 di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur. Insiden yang terjadi pada Minggu malam (22/2) ini diduga dilakukan oleh seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai aparat dengan jabatan tinggi.
Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa tim gabungan dari Polres Jaktim dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang bekerja untuk mengungkap identitas pelaku.
"Polres Jaktim dan Ditreskrimum PMJ sedang mendalami kejadian tersebut, termasuk identitas sosok yang mengaku sebagai aparat," tegas Budi pada keterangan persnya, Selasa (24/2).
Sementara itu, Kombes Radjo Alriadi Harahap, Kabid Propam Polda Metro Jaya, menambahkan bahwa pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut apakah pelaku merupakan anggota Polri aktif atau hanya seseorang yang menyalahgunakan nama institusi untuk tujuan intimidasi.
"Kami masih mendalami bersama Reskrim untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar anggota atau hanya mengaku-ngaku saja," ujar Radjo.
Ketiga pegawai SPBU yang menjadi korban penganiayaan tersebut, Ahmad Khoirul Anam, Lukmanul Hakim, dan Abud Mahmudin, menceritakan pengalaman mereka yang penuh kekerasan. Khoirul Anam, yang telah bekerja lima tahun sebagai staf, mendapat tamparan keras di pipi. Lukmanul Hakim, operator yang baru bekerja setelah lulus SMK, dipukul di rahang kanan. Abud Mahmudin, operator dengan pengalaman empat tahun, dipukul di bawah mata dan pipi hingga giginya copot.
Pemilik SPBU 3413901, Ernesta, langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulogadung. “Kami sudah laporkan kejadian ini juga ke Polsek Pulogadung dan para pegawai yang terluka sudah divisum,” ujar Ernesta, menunjukkan keseriusan dalam menangani insiden ini. (Z-10)
