Koramil 06 Kelapa Gading Bagikan Makanan Berbuka Puasa untuk Warga sekitar

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KORAMIL 06 Kelapa Gading bersama Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Ranting 7 Kelapa Gading dan mitra membagikan makanan berbuka puasa gratis bagi masyarakat di halaman Koramil 06 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Danramil 06 Kelapa Gading Mayor Arm Suseta Setya Dika mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dan para pengguna jalan yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.
“Melalui kegiatan berbagi takjil ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi kebahagiaan untuk kita semua,” kata Dika, melalui keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Sejumlah masyarakat dan para pengemudi ojek online yang menerima takjil tampak antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut.
"Kegiatan berbagi takjil ini menjadi bagian dari komitmen Koramil 06 Kelapa Gading dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat," pungkasnya.(H-2)
Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, menyiapkan sekitar 1.000 porsi makanan berbuka puasa setiap hari selama Ramadan 1447 Hijriah bagi masyarakat.
Dalam satu hari, rata-rata sekitar 150 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada para keluarga pasien.
Paket makanan buka puasa yang dibagikan di kawasan Alun-alun Klaten, Jumat (20/2), berupa nasi lengkap dengan lauk ayam dan sayur.
Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat menyiapkan hingga 10 ribu porsi makanan buka puasa gratis bagi jamaah selama Ramadan 1447 Hijriah.
Seratus bungkus takjil yang dibagikan gratis pada pengendara untuk berbuka puasa Ramadan 1446 hijriah. Dalam hitungan belasan menit, semua bingkisan takjil habis dibagikan.
