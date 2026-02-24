Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Koramil 06 Kelapa Gading Bagikan Makanan Berbuka Puasa untuk Warga sekitar

Rahmatul Fajri
24/2/2026 13:53
Koramil 06 Kelapa Gading Bagikan Makanan Berbuka Puasa untuk Warga sekitar
Ilustrasi(Dok Istimewa)

KORAMIL 06 Kelapa Gading bersama Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Ranting 7 Kelapa Gading dan mitra membagikan makanan berbuka puasa gratis bagi masyarakat di halaman Koramil 06 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Danramil 06 Kelapa Gading Mayor Arm Suseta Setya Dika mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dan para pengguna jalan yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.

“Melalui kegiatan berbagi takjil ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi kebahagiaan untuk kita semua,” kata Dika, melalui keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Sejumlah masyarakat dan para pengemudi ojek online yang menerima takjil tampak antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut.

"Kegiatan berbagi takjil ini menjadi bagian dari komitmen Koramil 06 Kelapa Gading dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat," pungkasnya.(H-2)



Editor : Indrastuti
