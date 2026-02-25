RSUD Kabupaten Bekasi Berbagi Takjil kepada Keluarga Pasien selama Ramadan

Ilustrasi(Dok Pemkab Bekasi)

DIREKTUR RSUD Kabupaten Bekasi Dr dr Sri Enny Mainiarti menyampaikan, selama bulan suci Ramadan pihaknya secara konsisten membagikan takjil kepada keluarga pasien yang menunggu di lingkungan rumah sakit sebagai bentuk kepedulian sosial.

"Pembagian takjil ini kami lakukan setiap hari selama bulan puasa untuk keluarga yang menunggu pasien," ujar Sri dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama seluruh karyawan RSUD yang secara sukarela menyumbangkan sebagian rezekinya dan diorganisasi secara terstruktur oleh masing-masing bidang serta bagian.

"Ini murni dari sumbangan karyawan, diatur per bidang dan bagian, lalu dikelola oleh Bagian Umum agar tertib," jelasnya.

Dalam satu hari, rata-rata sekitar 150 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada para keluarga pasien, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

"Kurang lebih ada 150 paket setiap hari yang kami bagikan," imbuh Sri.

Ia menuturkan bahwa mekanisme pembagian dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya agar keluarga pasien dapat mengambil sendiri paket takjil dengan tertib dan nyaman.

"Tempatnya sudah kami tentukan di bawah dan sudah diinformasikan, jadi keluarga tinggal mengambil satu per satu," katanya.

Pendekatan humanis

Humas RSUD Kabupaten Bekasi Naman Sulaeman menambahkan, kegiatan pembagian takjil itu menjadi sarana yang efektif dalam membangun komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat, khususnya keluarga pasien yang sedang berada dalam situasi penuh perhatian dan harapan.

"Kegiatan berbagi takjil ini menjadi bagian dari pendekatan humanis kita RSUD dalam membangun kedekatan emosional dengan keluarga pasien," ujar Naman.

Dari sisi kehumasan, kegiatan tersebut memperkuat citra institusi sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga peduli terhadap kenyamanan sosial dan psikologis pengunjung. (H-2)