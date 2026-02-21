Banjir Bekasi Hari Ini 21 Februari 2026: 75 Titik Terendam, Cikarang Utara 1,7 Meter

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI hari kedua Ramadan 1447 Hijriah, Sabtu (21/2/2026), wilayah Bekasi dikepung banjir besar. Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), genangan air kini meluas hingga merendam 75 titik di sejumlah kecamatan, dengan kondisi terparah di Cikarang Utara yang mencapai ketinggian 170 sentimeter.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengonfirmasi lonjakan jumlah warga terdampak. "Tadi siang jumlah KK terdampak mencapai 17 ribu, namun hingga malam ini meluas hingga berdampak pada 19.408 Kepala Keluarga," ujarnya di Cikarang.
Banjir dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak Kamis (19/2) malam, diperparah dengan luapan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Sungai Cileungsi, dan Sungai Kalijambe. Berikut adalah rincian wilayah terdampak signifikan:
|Kecamatan
|Lokasi Terparah
|Tinggi Air (TMA)
|Cikarang Utara
|Desa Tanjungsari, Karangraharja
|50 - 170 cm
|Tambun Utara
|Desa Srimukti, Wahana Srimukti
|30 - 100 cm
|Pondok Gede
|Perumahan Jatibening Permai
|110 cm (Surut Bertahap)
|Bekasi Timur
|Perumnas III Aren Jaya, Margahayu
|50 - 80 cm
|Babelan
|Desa Hurip Jaya, Kebalen
|20 - 40 cm
Banjir yang berulang ini membuat aktivitas ibadah Ramadan warga terganggu. Di Tambun Utara, sejumlah warga terpaksa menjalani sahur dan berbuka di lokasi pengungsian atau di lantai dua rumah mereka. "Baru pagi tadi air masuk ke rumah dari luapan CBL. Ya terpaksa mengungsi dulu, sahur seadanya," kata Wati (40), salah seorang warga terdampak.
Selain banjir, BPBD juga melaporkan adanya kejadian angin puting beliung di Desa Srimukti dan tanah longsor di Kelurahan Kebalen serta Desa Karangsatria. Petugas gabungan dari TNI-Polri, Tagana, dan relawan masih bersiaga di lokasi untuk mendistribusikan bantuan logistik dan evakuasi mandiri.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Bekasi untuk tetap waspada. Peringatan dini cuaca ekstrem menunjukkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat masih akan membayangi wilayah Jabodetabek hingga 25 Februari 2026.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi saat ini tengah memprioritaskan normalisasi drainase dan pengaktifan pompa air di titik-titik krusial guna mempercepat penurunan debit air di pemukiman warga.
