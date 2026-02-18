Siap War, Ini Daftar Pasar Takjil di Lima Wilayah DKI Jakarta

Ilustrasi(Antara)

MEMASUKI bulan suci Ramadan 2026, tradisi berburu menu buka puasa atau yang populer dengan istilah war takjil kembali memadati sudut-sudut Jakarta. Dari aroma gorengan yang menggoda hingga kesegaran es buah, pasar takjil bukan sekadar tempat belanja, melainkan ruang interaksi sosial warga ibu kota saat ngabuburit.

Daftar Pasar Takjil Jakarta Terbaru 2026 per Wilayah

Berikut adalah rekomendasi sentra takjil di Jakarta yang bisa Anda kunjungi untuk mendapatkan sajian berbuka puasa yang lezat dan bervariasi:

1. Jakarta Pusat: Pasar Bendungan Hilir (Benhil)

Pasar Benhil tetap menjadi kiblat takjil di Jakarta. Selama puluhan tahun, area ini konsisten menyajikan menu-menu autentik yang sulit ditemukan di hari biasa.

Menu Andalan: Bubur kampiun, sosis solo, aneka masakan Padang, dan kolak pisang.

Akses Transportasi: Sangat mudah dijangkau dengan MRT Jakarta (Stasiun Bendungan Hilir).

2. Jakarta Timur: Pasar Rawamangun

Terletak di sekitar Terminal Rawamangun dan Jalan Balai Pustaka, pasar ini adalah surga bagi pencinta kue basah dan jajanan pasar tradisional.

Menu Andalan: Kue talam, lupis ketan, es pisang ijo, dan bubur kacang hijau.

Tips: Gunakan LRT Jakarta dan turun di Halte Velodrome untuk menghindari kemacetan di Jalan Pemuda.

3. Jakarta Barat: Jalan Panjang, Kebon Jeruk

Kawasan Jalan Panjang selalu bertransformasi menjadi pasar kaget yang masif setiap Ramadan. Ratusan pedagang berjejer menawarkan berbagai minuman segar untuk melepas dahaga.

Menu Andalan: Sop buah, es blewah, aneka gorengan, dan lontong isi.

4. Jakarta Selatan: Lapangan Blok S dan Pasar Santa

Bagi warga Jakarta Selatan, Lapangan Blok S menawarkan pengalaman kuliner yang lebih terintegrasi dengan pujasera permanen.

Menu Andalan: Es teler legendaris, siomay, sate ayam, dan jajanan kekinian di Pasar Santa.

5. Jakarta Utara: Jalan Soka (Rawa Badak)

Jalan Soka di dekat Pasar Ular merupakan pusat takjil legendaris di Jakarta Utara yang dikelola secara rapi oleh warga setempat.

Menu Andalan: Aneka gorengan hangat, kolak biji salak, dan lauk-pauk matang untuk sahur.

Tips Berburu Takjil Aman dan Nyaman Datang Lebih Awal: Waktu terbaik adalah pukul 15.30 hingga 16.30 WIB sebelum puncak kemacetan.

Siapkan QRIS: Sebagian besar pedagang di tahun 2026 sudah menerima pembayaran digital, namun tetap bawa uang tunai kecil untuk jaga-jaga.

Sebagian besar pedagang di tahun 2026 sudah menerima pembayaran digital, namun tetap bawa uang tunai kecil untuk jaga-jaga. Cek Kebersihan: Pilihlah lapak yang menjaga kebersihan makanan dan menggunakan penutup wadah yang rapat.

Lokasi Wilayah Akses Terdekat Pasar Benhil Jakarta Pusat MRT Bendungan Hilir Pasar Rawamangun Jakarta Timur LRT Velodrome / Busway Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat Stasiun KRL Sudirman Jalan Panjang Jakarta Barat TransJakarta Koridor 8

Berburu takjil di Jakarta pada tahun 2026 tetap menjadi tradisi yang dinamis. Dengan memanfaatkan transportasi umum berbasis rel seperti MRT dan LRT, Anda bisa mengunjungi pusat-pusat kuliner ini dengan lebih efisien. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berburu takjil!

Kapan pasar takjil biasanya mulai buka?

Sebagian besar pedagang mulai menggelar lapaknya pada pukul 14.00 atau 15.00 WIB dan akan mencapai puncak keramaian pada pukul 17.00 WIB.

Apakah ada takjil gratis di Jakarta?

Ya, masjid-masjid besar seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, dan Masjid Cut Meutia biasanya menyediakan ribuan porsi takjil gratis setiap harinya selama bulan Ramadan. (E-4)