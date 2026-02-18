Siap War, Ini Daftar Pasar Takjil di Lima Wilayah DKI Jakarta

Headline
MEMASUKI bulan suci Ramadan 2026, tradisi berburu menu buka puasa atau yang populer dengan istilah war takjil kembali memadati sudut-sudut Jakarta. Dari aroma gorengan yang menggoda hingga kesegaran es buah, pasar takjil bukan sekadar tempat belanja, melainkan ruang interaksi sosial warga ibu kota saat ngabuburit.
Berikut adalah rekomendasi sentra takjil di Jakarta yang bisa Anda kunjungi untuk mendapatkan sajian berbuka puasa yang lezat dan bervariasi:
Pasar Benhil tetap menjadi kiblat takjil di Jakarta. Selama puluhan tahun, area ini konsisten menyajikan menu-menu autentik yang sulit ditemukan di hari biasa.
Terletak di sekitar Terminal Rawamangun dan Jalan Balai Pustaka, pasar ini adalah surga bagi pencinta kue basah dan jajanan pasar tradisional.
Kawasan Jalan Panjang selalu bertransformasi menjadi pasar kaget yang masif setiap Ramadan. Ratusan pedagang berjejer menawarkan berbagai minuman segar untuk melepas dahaga.
Bagi warga Jakarta Selatan, Lapangan Blok S menawarkan pengalaman kuliner yang lebih terintegrasi dengan pujasera permanen.
Jalan Soka di dekat Pasar Ular merupakan pusat takjil legendaris di Jakarta Utara yang dikelola secara rapi oleh warga setempat.
|Lokasi
|Wilayah
|Akses Terdekat
|Pasar Benhil
|Jakarta Pusat
|MRT Bendungan Hilir
|Pasar Rawamangun
|Jakarta Timur
|LRT Velodrome / Busway
|Masjid Sunda Kelapa
|Jakarta Pusat
|Stasiun KRL Sudirman
|Jalan Panjang
|Jakarta Barat
|TransJakarta Koridor 8
Berburu takjil di Jakarta pada tahun 2026 tetap menjadi tradisi yang dinamis. Dengan memanfaatkan transportasi umum berbasis rel seperti MRT dan LRT, Anda bisa mengunjungi pusat-pusat kuliner ini dengan lebih efisien. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berburu takjil!
Kapan pasar takjil biasanya mulai buka?
Sebagian besar pedagang mulai menggelar lapaknya pada pukul 14.00 atau 15.00 WIB dan akan mencapai puncak keramaian pada pukul 17.00 WIB.
Apakah ada takjil gratis di Jakarta?
Ya, masjid-masjid besar seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, dan Masjid Cut Meutia biasanya menyediakan ribuan porsi takjil gratis setiap harinya selama bulan Ramadan. (E-4)
BULAN suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026 membawa perubahan signifikan pada pola mobilitas warga di Jakarta.
