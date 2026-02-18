Waspada! Ini Prediksi Jam Rawan Kemacetan Jakarta Selama Ramadan 2026

Ilustrasi(Antara)

BULAN suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026 membawa perubahan signifikan pada pola mobilitas warga di Jakarta. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya dan penyesuaian jam kerja instansi pemerintah, pola kemacetan tahun ini diprediksi mengalami pergeseran waktu dibandingkan hari biasa.

Bagi Anda yang beraktivitas di ibu kota, memahami ritme baru jalan raya ini sangat penting untuk mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kepadatan yang melelahkan saat menjalankan ibadah puasa.

Pergeseran Jam Sibuk Pagi: Lebih Siang dari Biasanya

Jika pada hari normal puncak kepadatan pagi terjadi antara pukul 07.00 hingga 08.00 WIB, selama Ramadan 2026, kemacetan diprediksi akan mundur. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa arus lalu lintas pagi diperkirakan mulai memadat pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

Jam Masuk Kantor Lebih Siang: Sebagian besar perkantoran dan instansi pemerintah mengundur jam masuk menjadi pukul 08.00 atau 08.30 WIB.

Sebagian besar perkantoran dan instansi pemerintah mengundur jam masuk menjadi pukul 08.00 atau 08.30 WIB. Kebijakan WFA: Implementasi Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian ASN dan karyawan swasta membuat pergerakan kendaraan tidak menumpuk di pagi buta.

Jam Rawan Macet Sore: Datang Lebih Awal

Anomali terbesar terjadi pada sore hari. Jika biasanya kemacetan memuncak pukul 17.00 WIB, selama Ramadan, kepadatan justru mulai merayap sejak pukul 14.00 atau 15.00 WIB.

Penyebab utamanya adalah kebijakan jam pulang kerja yang lebih cepat. Berdasarkan SE Gubernur DKI No. 1/2026, ASN diperbolehkan pulang mulai pukul 15.00 WIB. Bahkan, bagi yang mengambil skema fleksibel, mereka sudah mulai meninggalkan kantor sejak pukul 14.00 WIB.

Info Penting: Arah Bekasi dan wilayah selatan Jakarta (TB Simatupang) diprediksi menjadi titik yang mengalami kepadatan paling awal di sore hari.

Titik Rawan Macet Akibat Pasar Takjil

Selain jalur protokol, titik-titik kemacetan baru akan muncul di sekitar pusat jajanan buka puasa. Berikut beberapa kawasan prioritas pantauan:

Bendungan Hilir (Benhil): Pusat takjil legendaris di Jakarta Pusat.

Pusat takjil legendaris di Jakarta Pusat. Kawasan Rawamangun & Tebet: Area kuliner yang padat pengunjung menjelang magrib.

Area kuliner yang padat pengunjung menjelang magrib. Pasar Tumpah: Berbagai titik pasar kaget di sepanjang jalan raya lingkungan.

Jam berapa puncak macet Jakarta saat sore hari di bulan Ramadan?

Puncak kepadatan diprediksi terjadi antara pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.

Apakah aturan Ganjil Genap tetap berlaku?

Hingga saat ini, aturan Ganjil Genap tetap berlaku sesuai jadwal normal kecuali ada diskresi kepolisian.

