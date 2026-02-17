Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 Dorong Inovasi Generasi Muda melalui Sinema

Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Iwan Setiawan (kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kedua dari kanan).(Dok Istimewa )

DALAM rangkaian penyelengaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno melakukan kunjungan ke salah satu rumah produksi film di Jakarta Selatan pada Selasa (17/2). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau proses kreatif produksi film serta membahas potensi pengembangan kapasitas pelaku industri, penguatan promosi karya film lokal, dan perluasan ruang pembinaan generasi muda melalui JYFF 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan Setiawan menegaskan bahwa penguatan subsektor perfilman merupakan bagian dari strategi mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kreatif. Industri film memiliki rantai nilai luas yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat daya saing Jakarta.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan peran aktif Bank Indonesia dalam pengembangan subsektor perfilman. Sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui JYFF 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota kreatif dan kota sinema.

Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan budaya, serta penguatan peran Jakarta sebagai kota global.

JYFF 2026 diinisiasi sebagai platform partisipasi pelajar dan generasi muda untuk berkarya, memperluas ruang pembinaan kreatif, serta memperkuat ekosistem perfilman yang inklusif dan berdaya saing.

Kick off JYFF 2026 telah diselenggarakan pada 3 Februari 2026 di The Djakarta Theatre dan pendaftarannya dibuka hingga 25 April 2026 dengan mengakses laman https://linktr.ee/jyouthfilmfest.

Generasi muda Jakarta diundang untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari ekosistem perfilman yang terus tumbuh dan berdaya saing.

Dukungan terhadap sektor kreatif secara konsisten diwujudkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui JYFF 2026 yang juga merupakan bagian dari Jakarta Kreatif Festival (JKF), sebuah flagship program Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong ekonomi kreatif. (E-4)