Aksi Pencurian Mata Kucing di Underpass Cawang Resahkan Pengendara

Lokasi pencurian paku marka jalan (mata kucing) di sekitar bawah jalan (underpass) Cawang, Jakarta Timur .(Antara)

AKSI pencurian paku marka jalan pemantul cahaya atau mata kucing di kawasan underpass Cawang, Jakarta Timur, kian marak dan meresahkan para pengguna jalan. Hilangnya fasilitas keselamatan tersebut dinilai sangat membahayakan, terutama saat kondisi minim pencahayaan di malam hari.

Salah satu pengendara sepeda motor, Sibarani, 63, mengungkapkan kekecewaannya atas raibnya reflektor jalan tersebut. Menurutnya, keberadaan mata kucing sangat krusial untuk menandai pembatas jalur.

"Resah pasti, cuma gimana namanya pencuri, cuma kan disayangkan ya. Itu reflektor jalan ada cahaya lampunya kalau malam, dibuat biar tahu ada pembatas," kata Sibarani saat ditemui di lokasi kejadian di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (11/2).

Ia menambahkan, hilangnya penanda jalur tersebut meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di area tersebut. "Resah pasti, namanya maling. Di sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Lampu-lampu ini kan baru, masa sudah langsung dicuri," lanjutnya.

Risiko Kecelakaan Tinggi

Senada dengan Sibarani, Ardi, 38, pengendara motor lainnya, menilai hilangnya mata kucing membuat pengendara kesulitan memvisualisasikan batas jalur dari kejauhan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi mereka yang melaju dengan kecepatan tinggi.

"Kalau tidak ada penanda, orang dari jauh dengan kecepatan tinggi bisa nabrak beton atau tiang yang ada di situ," ujar Ardi.

Ia berharap aparat kepolisian segera turun tangan menangkap pelaku agar aksi serupa tidak terus berulang. Selain itu, ia mendesak pihak terkait untuk melakukan perawatan rutin terhadap fasilitas jalan.

"Harapannya pelaku ditangkap biar tidak ada kejadian berulang. Petugas juga harus rutin mengecek supaya fasilitas tetap berfungsi," tegasnya.

Terekam Kamera CCTV

Aksi kriminalitas ini sempat viral di media sosial setelah akun Instagram @jakarta.terkini mengunggah video seorang pria bertopeng yang tengah mencongkel paku marka jalan secara paksa. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Selasa (10/2) dini hari.

Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat menggunakan palu untuk melepaskan mata kucing dari aspal. Sebuah gerobak dengan karung putih tampak disiapkan untuk menampung hasil curian.

Pantauan di lokasi menunjukkan bekas congkelan yang merusak badan jalan. Sebagian fasilitas hanya menyisakan rangka besi yang rusak, sementara lainnya hilang total hingga menyisakan aspal yang terkelupas. (Ant/P-2)