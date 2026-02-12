6.000 Jalan Berlubang di Jakarta, Ojol Jadi Korban di Grogol

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEORANG pengemudi ojek online dikabarkan mengalami luka dan mendapatkan perawatan intensif akibat jalan berlubang di Flyover Grogol, Jakarta Barat pada Senin (9/2).
Dilihat akun Instagram @jakarta.trending, ojol tersebut langsung tak sadar dan terkapar di jalan usai menghantam jalan lubang tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku belum mengetahui bagaimana nasib ojol tersebut sekarang.
"Nanti saya cek dulu ya, saya belum tahu," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (12/2)
Ia menegaskan, saat ini Pemprov DKI tengah melakukan penambalan jalan-jalan berlubang untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Memang lubang-lubang yang pada waktu minggu lalu kita hitung ada 6.000, udah hampir sebagian besar kita tambal," ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono kembali menyebut bahwa penambalan itu merupakan solusi jangka pendek sebelum dia benar-benar memperbaiki jalan tersebut.
"Bahwa apakah penambalan itu sudah menyelesaikan secara keseluruhan meng-cover Jakarta, saya harus mengatakan belum," ucap Pramono.
Maka dari itu, Pramono meminta maaf atas insiden yang menimpa ojol di Grogol. Dia lantas meminta seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara.
"Kalau ada peristiwa seperti yang terjadi di Grogol, ya itu adalah peristiwa yang tentunya Pemerintah Jakarta mohon maaf dan tidak ada keinginan sama sekali untuk membiarkan itu," klaim Pramono.
"Dengan demikian kami meminta kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta untuk tempat-tempat tertentu mereka untuk berhati-hati," pungkasnya. (Z-10)
